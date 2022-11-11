Запасы газа в подземных хранилищах США восстановились до многолетней нормы

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Уровень запасов газа в подземных хранилищах в США восстановился почти до многолетней нормы (среднего показателя за последние пять лет). Однако растущий экспорт СПГ (прежде всего в Европу) на фоне стабильной или даже немного снижающейся добычи делает баланс предстоящей зимой более дефицитным, чем в предыдущие годы.

Заявка на транзит российского газа через территорию Украины - на уровне предыдущих дней и месяцев.

Украинский транзит

"Оператор ГТС Украины" принял от "Газпрома" заявку на транзит на пятницу в объеме 42,4 млн куб. м, сообщила украинская компания. Показатель в четверг был таким же. Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в ГТС страны - газоизмерительной станции "Суджа". По коридору через ГИС "Сохрановка" заявка не принята.

ОГТСУ объявил форс-мажор приема газа для транзита через "Сохрановку", так как якобы не может осуществлять оперативно-технологический контроль за компрессорной станцией "Новопсков". Маршрут через "Сохрановку" обеспечивал транзит более 30 млн куб. м в сутки.

Российский концерн считает, что не существует оснований для форс-мажора, как нет и препятствий для продолжения работы в прежнем режиме.

Европейский рынок

Запоздалое, но неминуемое сезонное понижение температуры восстановило цену на газ на европейском рынке. Контракт с поставкой "на день вперед" (на пятницу) на хабе TTF в Нидерландах закрылся на уровне $790 за тысячу кубометров - это более чем в четыре раза дороже, чем в середине прошлой недели ($225).

Декабрьский фьючерс на индекс TTF - $1152.

Выработка электроэнергии за счет ветроустановок в Европе за четыре дня текущей недели составляет 22% по сравнению с 18% за прошлую и позапрошлую недели, сообщает ассоциация WindEurope.

Газопровод "Северный поток" полностью остановлен из-за ряда санкционных проблем с обслуживанием оборудования. В конце сентября взорваны две нитки первого "Северного потока" и одна "Северного потока 2" вблизи датского острова Борнхольм.

Запасы газа в Европе

Европа вот-вот начнет чистый отбор сформированных к зиме запасов газа. Текущее состояние резервов уже нельзя назвать закачкой в прямом смысле этого слова (прирост за последние будние дни составляет десятые доли процентного пункта).

Начало сезона отбора в этом году будет самым поздним за историю наблюдений ассоциации Gas Infrastructure Europe (GIE) - с 2011 года. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2013 году (резервы начали уменьшаться 4 ноября).

Уровень запасов сейчас составляет 95,35% - это более 102 млрд куб. м активного газа. Прирост за последние отчетные сутки (9 ноября) составил 0,05 процентного пункта. При этом чистый отбор за газовые сутки 9 ноября показали Италия и Хорватия.

В "Газпроме" предупреждают, что "нагрузка на ПХГ Европы будет выше, чем в предыдущие годы в связи с изменившимися логистикой и источниками газоснабжения европейского рынка".

В ответ на понижение температуры увеличили объем регазификации европейские терминалы по приему СПГ. С начала ноября коэффициент использования их мощностей составляет 66% при том, что в среднем за октябрь было 60%.

Запасы в США

Перед началом сезона отбора американские газовики наращивают закачку газа в хранилища, компенсируя летнее отставание от графика восстановления запасов.

За очередную отчетную неделю (закончилась 4 ноября) в ПХГ было отправлено 2,2 млрд куб. м газа, что значительно превышает обычные для этого времени темпы закачки.

Текущий уровень запасов составляет около 75%. Его уже можно назвать нормальным, так как это всего на 2% ниже среднего показателя за последние пять лет, сообщает управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Тем не менее, это существенно меньше резервов в ПХГ Европы и России.

На данный момент в EIA ожидают, что текущей зимой запасы в ПХГ сократятся на 60 млрд куб. м (средний показатель за последние пять лет). На конец марта объемы природного газа в хранилищах будут составлять 40 млрд куб. м, что на 8% ниже среднего уровня за пять лет.