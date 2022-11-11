Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,5-1,2%

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в пятницу дальнейшим ростом большинства blue chips на фоне позитивных сигналов с внешних фондовых и сырьевых площадок, подогретых ожиданиями смягчения монетарной политики Федрезерва после статистики о замедлении инфляции в октябре; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов выросли на 0,5-1,2% во главе с бумагами Polymetal.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2220,56 пункта (+0,5%), индекс РТС - 1163,56 пункта (+1,2%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 3,4%.

Доллар просел до 60,08 рубля (-0,45 рубля).

Подорожали акции Polymetal (+3,4%), "Аэрофлота" (+1,3%), Сбербанка (+1,3% и +1,2% "префы"), ПАО "Полюс" (+1,3%), "НЛМК" (+1,2%), ВТБ (+1,2%), "Норникеля" (+1,1%), расписки OZON (+1,1%), бумаги "АЛРОСА" (+0,9%), "Сургутнефтегаза" (+0,9% и +0,6% "префы"), АФК "Система" (+0,8%), "Газпрома" (+0,6%), "Московской биржи" (+0,6%), "Магнита" (+0,6%), "Роснефти" (+0,5%), "Северстали" (+0,5%), "Татнефти" (+0,4%), "РусГидро" (+0,4%), "Газпром нефти" (+0,3%), "Интер РАО" (+0,3%), "ММК" (+0,2%), UC Rusal (+0,2%), "НОВАТЭКа" (+0,1%).

Подешевели акции "Яндекса" (-0,1%), расписки TCS Group (-0,1%).

Комментарии аналитиков

Как отмечают аналитики компании "БКС Мир инвестиций", на этой неделе волатильность на российском рынке акций зашкаливает, однако в преддверии выходных часть инвесторов может захотеть зафиксировать прибыль. Американские основные индексы в последний день недели могут продолжить подъем, празднуя замедление темпов роста инфляции, однако глобально рынок остается в "медвежьем" тренде.

По оценке ведущего аналитика компании "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрея Кочеткова, позитивный внешний фон позволит рынку акций РФ в пятницу удержать достижения предыдущего дня.

Азиатские индексы растут, реагируя на замедление темпов роста инфляции в США, хотя в самом Китае ситуация с COVID-19 продолжает ухудшаться. Нефть дорожает, но по итогам недели понесет потери. Индекс доллара продолжает снижаться на перспективах близкой паузы в цикле ужесточения политики ФРС. Все это указывает на то, что в первой половине дня российский рынок попытается продолжить рост, полагает аналитик.

По словам директора по стратегии ИК "Финам" Ярослава Кабакова, после отчетностей и заявлений менеджмента Сбербанка и VK российский фондовый рынок вышел из спячки и перешел к активному росту. В пятницу ожидается заседание совета директоров "Роснефти" по вопросу дивидендов за 9 месяцев 2022 года, поэтому рост в нефтегазовом сегменте вполне возможен.

Обнадеживающие данные по инфляции в США

Данные по инфляции в США и результаты промежуточных выборов в Конгресс вселили веру в инвесторов в более быстрый переход ФРС к нейтральной денежно-кредитной политике, отмечает Кабаков.

В США накануне индексы акций взлетели на 3,7-7,4% во главе с Nasdaq, показав максимальный подъем с 2020 года на фоне данных об инфляции в США.

Федеральная резервная система внимательно следит за данными о темпах роста потребительских цен, которые являются одним из важных факторов при принятии решений относительно денежно-кредитной политики.

По данным Минтруда США, потребительские цены (индекс CPI) в октябре выросли на 7,7% в годовом выражении - это минимальный показатель с января этого года. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 8,2% в сентябре и оказалась ниже 7,9-8%, ожидавшихся аналитиками.

В пятницу в Азии также преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 3%, южнокорейский Kospi - на 3,3%, китайский Shanghai Composite - на 2,6%, гонконгский Hang Seng раллирует на 7,8%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,6%).

ВВП Великобритании в III квартале снизился на 0,2%, тогда как ожидалось падение на 0,5%.

Потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в октябре увеличились на 11,6% в годовом выражении, свидетельствуют окончательные данные Федерального статистического управления страны (Destatis). Темпы инфляции ускорились по сравнению с 10,9% в сентябре и обновили исторический максимум. В помесячном выражении цены выросли на 1,1%. Динамика обоих показателей совпала с предварительно объявленными данными и средними прогнозами аналитиков, опрошенных Trading Economics.

Цены на нефть

На нефтяном рынке цены утром в пятницу цены продолжают рост на фоне ослабления доллара. Стоимость январских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $95,58 за баррель (+2% и +1,1% в четверг), декабрьская цена WTI - $88,33 за баррель (+2,2% и +0,8% накануне).

Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), накануне упал примерно на 2% после данных о резком замедлении инфляции в США.

Между тем, негативным фактором для нефти остаются карантинные ограничения в Китае.