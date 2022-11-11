ЦБ вернется к публикации финансового результата банковского сектора по итогам 2022 года

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - ЦБ РФ планирует вернуться к публикации финансового результата банковского сектора по итогам 2022 года, заявил директор департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов.

"Мы, наверное, будем переходить к более полному раскрытию (информации о развитии банковского сектора РФ - ИФ)", - сообщил Данилов журналистам в кулуарах форума Finopolis.

"По году точно увидим (финансовый результат сектора ЦБ раскроет - ИФ), а по итогам 10 месяцев посмотрим", - добавил он.

По словам Данилова, ЦБ хочет сделать раскрытие отчетности по РСБУ обязательным для банков. Публикация отчетности по МСФО останется на усмотрение кредитных организаций.

В планах ЦБ также возобновить ежемесячную публикацию оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета банков (форма 101), но не с прежней детализации, а в агрегированном виде.

"Будет достаточно информативно. Понятно, что, может быть, там не будет каких-то пикантных деталей относительно резидентов и нерезидентов, но это как раз такие вещи, которые могут способствовать санкционным рискам, поэтому мы все-таки за какой-то баланс", - сказал Данилов.

"Там, скорее всего, будет с какими-то изъятиями в части чувствительной информации, там, где есть санкционные риски, но в целом раскрытия будет достаточно, чтобы все могли понимать, что происходит, и могли сформировать мнение относительно финансовой устойчивости", - уточнил он.

Российские банки и другие финансовые организации - брокеры, страховщики, НПФ и др. - с конца февраля перестали публиковать актуальную информацию о своих бенефициарах, собственниках и контролирующих лицах, а также годовую и промежуточную отчетность.

ЦБ РФ в начале августа предложил в перспективе вернуться к публикации отчетности финансовых организаций и компаний, но при минимизации санкционных рисков.

Сбербанк в четверг сообщил, что возвращается к раскрытию части информации: начиная с отчетности за октябрь будет публиковать финансовые результаты каждый месяц. ВТБ пока не планирует возобновлять публикацию финансовой отчетности, заявил глава банка Андрей Костин.