Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:21

ЦБ вернется к публикации финансового результата банковского сектора по итогам 2022 года

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - ЦБ РФ планирует вернуться к публикации финансового результата банковского сектора по итогам 2022 года, заявил директор департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов.

"Мы, наверное, будем переходить к более полному раскрытию (информации о развитии банковского сектора РФ - ИФ)", - сообщил Данилов журналистам в кулуарах форума Finopolis.

"По году точно увидим (финансовый результат сектора ЦБ раскроет - ИФ), а по итогам 10 месяцев посмотрим", - добавил он.

По словам Данилова, ЦБ хочет сделать раскрытие отчетности по РСБУ обязательным для банков. Публикация отчетности по МСФО останется на усмотрение кредитных организаций.

В планах ЦБ также возобновить ежемесячную публикацию оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета банков (форма 101), но не с прежней детализации, а в агрегированном виде.

"Будет достаточно информативно. Понятно, что, может быть, там не будет каких-то пикантных деталей относительно резидентов и нерезидентов, но это как раз такие вещи, которые могут способствовать санкционным рискам, поэтому мы все-таки за какой-то баланс", - сказал Данилов.

"Там, скорее всего, будет с какими-то изъятиями в части чувствительной информации, там, где есть санкционные риски, но в целом раскрытия будет достаточно, чтобы все могли понимать, что происходит, и могли сформировать мнение относительно финансовой устойчивости", - уточнил он.

Российские банки и другие финансовые организации - брокеры, страховщики, НПФ и др. - с конца февраля перестали публиковать актуальную информацию о своих бенефициарах, собственниках и контролирующих лицах, а также годовую и промежуточную отчетность.

ЦБ РФ в начале августа предложил в перспективе вернуться к публикации отчетности финансовых организаций и компаний, но при минимизации санкционных рисков.

Сбербанк в четверг сообщил, что возвращается к раскрытию части информации: начиная с отчетности за октябрь будет публиковать финансовые результаты каждый месяц. ВТБ пока не планирует возобновлять публикацию финансовой отчетности, заявил глава банка Андрей Костин.

ЦБ РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Сбербанк сообщил о планах открыть филиал в Китае

"Вкусно - и точка" выйдет на рынок Белоруссии

В ЦБ не ждут выхода банковского сектора России на прибыль в 2022 году

В ЦБ не ждут выхода банковского сектора России на прибыль в 2022 году

Илон Маск предупредил о возможности банкротства Twitter

Илон Маск предупредил о возможности банкротства Twitter

Министр энергетики сообщил о неисполнении сроков поставок топлива энергостанциям

Министр энергетики сообщил о неисполнении сроков поставок топлива энергостанциям

ФНС сообщила о выявлении крупномасштабной схемы легализации денег в сфере общепита

ФНС сообщила о выявлении крупномасштабной схемы легализации денег в сфере общепита

Фондовые индексы США взлетели в четверг на данных об инфляции

Фондовые индексы США взлетели в четверг на данных об инфляции

США продлили сделки по энергоносителям с несколькими российскими банками до 15 мая

Министерство торговли США признало экономику России нерыночной

Бывшая российская "дочка" Valio создала бренд специально для СНГ

Бывшая российская "дочка" Valio создала бренд специально для СНГ
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });