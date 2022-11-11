Мосбиржа начнет расчет индекса российских бондов, номинированных в юанях

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - "Московская биржа" 14 ноября начинает расчет и публикацию нового индикатора долгового рынка - Индекса российских облигаций, номинированных в китайских юанях, сообщила пресс-служба биржи.

Новый индекс будет рассчитываться в двух версиях. Индекс совокупного дохода отражает изменение стоимости облигаций и накопленного купонного дохода при условии реинвестирования купонных выплат (код индекса - RUCNYTR), а индекс чистых цен демонстрирует изменение стоимости облигаций без учета накопленного купонного дохода (код индекса - RUCNYCP).

Расчет индекса будет производиться один раз в день по окончании основной торговой сессии.

Для включения в базу расчета Индекса российских облигаций, номинированных в китайских юанях, эмитент или выпуск облигаций должен иметь кредитный рейтинг не ниже BBB+, присвоенный аккредитованными российскими рейтинговыми агентствами.

В базу расчета нового индекса включаются выпуски облигаций с дюрацией не менее трех месяцев.

По словам управляющего директора департамента развития бизнеса "Московской биржи" Кирилла Пестова, которые приводятся в пресс-релизе, новый бенчмарк, который запускает "Мосбиржа", управляющие компании смогут использовать для создания инвестиционных инструментов, номинированных в юанях.

Сейчас на "Мосбирже" обращаются семь выпусков облигаций, номинированных в юанях, общим объемом свыше 31 млрд китайских юаней. Доля валютной пары "китайский юань - российский рубль" на валютном спот-рынке в октябре этого года достигла 39,6% против 6% в апреле.