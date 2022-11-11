ЦБ изменит подходы к определению финансовой устойчивости страховщиков

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Банк России завершает работу над корректировкой проекта нормативного акта, которым регулируется финансовая устойчивость страховщиков, сообщил журналистам зампред ЦБ Филипп Габуния в кулуарах форума Finopolis.

По его словам, проект обсуждали со страховщиками.

"Положения, которые оказались особенно чувствительными для рынка, мы сдвинули по срокам введения", - отметил Габуния. При этом он не конкретизировал, на какой срок было отодвинуто вступление в силу некоторых положений этого нормативного акта.

По словам зампреда ЦБ, новые подходы в регулировании позволяют "произвести более точную оценку финансовой устойчивости страховщиков. Для ряда компаний это позволит высвободить часть средств. С другой стороны, этот нормативный акт закрывает часть "лазеек", которые прежде могли использоваться игроками в неблаговидных целях".

Документ, устанавливающий подходы к формированию активов страховщиками и определению финансовой устойчивости, вступает в силу с 1 января 2023 года. Он заменит существующее положение Банка России 710-П "Об отдельных требованиях к финансовой устойчивости и платежеспособности страховщиков".

Габуния считает обновление подходов в оценке финансовой устойчивости страховщиков важным шагом для Банка России, поскольку это позволяет "осуществлять более гибкие, более тонкие системные оценки обязательств страховщиков".

Как объяснил "Интерфаксу" представитель крупной страховой компании, в ходе обсуждения со специалистами Банка России страховщики просили отложить введение ряда положений документа на шесть месяцев или один год.