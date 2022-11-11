Глава "АльфаСтрахования" заявил, что страховщикам удалось адаптироваться к кризису

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Российским страховым компаниям, как и в целом экономике, удалось адаптироваться к кризисным условиям по итогам девяти месяцев текущего года, сообщил "Интерфаксу" гендиректор СК "АльфаСтрахование" Владимир Скворцов.

По его словам, "не только апокалиптический прогноз, который давался в феврале-марте этого года, но даже пессимистический прогноз развития ситуации на страховом рынке в значительной степени не оправдался. Сборы на рынке страхования по итогам первого полугодия текущего года несколько снизились, однако в пределах первоначальных негативных ожиданий. Рынок страхования, как в общем-то и экономика РФ, в значительной степени адаптировался к текущей ситуации".

Он отметил, что за истекший период были особенно тяжелыми для страхового сообщества падение премий в сегменте кредитного страхования, инвестиционного страхования (ИСЖ) и накопительного страхования жизни (НСЖ). Это падение в некоторых линиях было не на проценты, а в два и даже четыре раза, пояснил он.

Вместе с тем Скворцов считает, что "пока страховой рынок проходит последний кризис не хуже, чем это было в кризисы 2008, 2014 и 2020 года, когда на состояние рынка влияла пандемия COVID 19. Скворцов отметил, что по итогам первого полугодия текущего года на фоне некоторого снижения сбора премий в целом на рынке страхования, объем премий СК "АльфаСтрахование" увеличился, и также увеличилась рыночная доля компании".

Позитивным фактором Скворцов считает то, что "клиенты не готовы сокращать расходы на страхование", вернее, они в большей степени готовы сокращать свои расходы на какие-то другие статьи, они "беспокоятся о сохранении страховой защиты".

Этому топ-менеджер видит два объяснения. Первая причина психологическая, "она связана с потребностью людей чувствовать себя защищенными в условиях кризиса больше, чем в спокойный период".

Вторая причина такого поведения клиентов более прагматична, полагает Скворцов. "В "тучные времена" клиенты могут думать, что при наступлении негативных событий и возникновении имущественного ущерба они смогут заработать и покрыть эти убытки самостоятельно. В условиях кризиса каждое такое событие может серьезно отразиться на положении финансовых дел как для юридического, так и для физического лица".