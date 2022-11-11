"Газпром нефть" 14 ноября назначит дату голосования о промежуточных дивидендах

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Газпром нефть" 14 ноября примет решение о созыве внеочередного собрания акционеров и по рекомендациям о размере промежуточных дивидендов за 9 месяцев 2022 года, сообщил эмитент.

Согласно дивидендной политике НК, на дивиденды направляется минимум 50% чистой прибыли по МСФО, которая для этих целей может корректироваться на ряд статей: курсовые разницы, убытки от обесценения, другие корректировки, перечисленные в дивидендной политике, а также "прочие корректировки по решению совета директоров".

Руководство НК постоянно подчеркивает, что намерено продолжить практику выплаты промежуточных дивидендов.

За 2021 год "Газпром нефть" выплатила по 56 рублей на акцию (в том числе 40 рублей было выплачено за 9 месяцев).

Уставный капитал "Газпром нефти" состоит из 4 741 299 639 акций. Основным акционером является "Газпром", который контролирует чуть более 95% акций нефтяной компании.