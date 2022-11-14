Группа "Аэрофлот" получит еще 943 млн рублей госсубсидий на поддержку внутренних рейсов

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Группа "Аэрофлот" получит от государства еще 943 млн рублей на частичную компенсацию расходов при выполнении внутренних рейсов в апреле-октябре этого года в дополнение к выделенным ранее 50 млрд рублей, следует из материалов Росавиации.

По результатам дополнительного отбора, проведенного Росавиацией в октябре, авиакомпания "Аэрофлот" получила 524,7 млн рублей, "Россия" - 174,4 млн рублей, "Победа" - 243,7 млн рублей. Всего в рамках октябрьского отбора распределено более 3 млрд рублей в пользу 19 авиакомпаний.

Как сообщалось, по итогам июньского отбора "Аэрофлот" получил 25,7 млрд рублей, "Россия" - 10,3 млрд рублей, "Победа" - 13,9 млрд рублей. В целом, Росавиация тогда одобрила заявки на получение господдержки 32 авиакомпаниям.

По данным Росавиации, за апрель-сентябрь этого года в рамках заключенных с авиакомпаниями соглашений по программе субсидирования внутренних рейсов был выплачен 91 млрд рублей из предусмотренных 100 млрд рублей. Выплаты оставшейся суммы субсидии планируется осуществить в ноябре.

Как сообщалось, для получения средств компании должны были подать заявки с указанием суммарного размера субсидии на 2022 год, рассчитанного на основе прогнозного пассажирооборота на внутренних рейсах за апрель-октябрь, но за вычетом пассажирооборота в рамках других программ субсидирования. При этом в случае недостижения 80% заявленного показателя субсидия подлежит возврату в федеральный бюджет, говорится в соответствующем постановлении правительства.

В середине сентября Росавиация сообщала, что после подведения промежуточных результатов распределения субсидий образовалась экономия в 3 млрд рублей. Из материалов ведомства следовало, что средства высвободились из-за сокращения субсидий для семи перевозчиков, в частности, 2,4 млрд рублей, или почти треть от изначальной суммы, должна была вернуть "ЮТэйр". Средства будут перераспределены между 12 авиакомпаниями, "которые на сегодня превысили ранее заявленный план", отмечали в Росавиации.