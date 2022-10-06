Сборы за аэронавигацию для авиакомпаний РФ с ноября могут вырасти на 60%

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Сборы за аэронавигационное обслуживание российских авиакомпаний с 1 ноября 2022 года могут вырасти на 60%, следует из проекта приказа Федеральной антимонопольной службы, опубликованного на портале regulation.gov.ru.

Такая индексация запланирована для сборов при выполнении как внутрироссийских, так и международных рейсов, а также за обслуживание в районах аэродромов.

Для иностранных авиакомпаний, согласно проекту, все сборы с ноября повысятся на 40%.

Предполагается, что новые ставки будут действовать до конца марта 2023 года, а с 1 апреля они повысятся еще на 10% - и для российских, и для иностранных перевозчиков.

До этого в последний раз индексация сборов была утверждена в декабре 2021 года: тогда ставки повысились на 5-10%.

Провайдером аэронавигации в РФ является ФГУП "Госкорпорация по организации воздушного движения" (ГК по ОрВД, подведомственно Росавиации). С 2020 года предприятие испытывает финансовые трудности. После начала пандемии COVID-19 интенсивность полетов иностранных авиакомпаний через воздушное пространство РФ существенно снизилась, тогда как доходы именно от их обслуживания исторически составляли большую часть выручки ГК.

Ситуацию усугубили санкции против РФ после начала военной операции на Украине: ряд зарубежных перевозчиков приостановили полеты в Россию. Несмотря на оптимизацию расходов, накопленные денежные средства предприятия будут исчерпаны к IV кварталу 2022 года, предупреждал Минтранс. Кассовый разрыв оценивался им в 25 млрд руб.

В августе Минтранс выносил на общественное обсуждение проект постановления правительства, направленный на поддержку ГК по ОрВД. Документ предполагал выделение субсидий, дополнительную оптимизацию численности персонала (без сокращения диспетчеров), а также индексацию сборов для авиакомпаний с 1 ноября - но только на 30%.

Согласно распоряжению правительства от 15 сентября, на поддержку ГК по ОрВД будет выделено 15 млрд руб. При необходимости до конца этого года ГК может получить дополнительное финансирование, говорилось в пояснении к документу. В проекте госбюджета на ближайшую трехлетку сказано, что в 2023 году предприятие может получить 10 млрд руб. в качестве поддержки в условиях санкций.