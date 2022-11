Правительство Китая подготовило план поддержки сектора недвижимости

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Власти Китая представили масштабный план помощи сектору недвижимости, предусматривающий в том числе урегулирование проблем девелоперов с ликвидностью и ослабление требований в отношении первого взноса на покупку недвижимости, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Подготовленные меры агентство считает еще одним признаком, указывающим, что правительство КНР сфокусировалось на восстановлении экономики.

Подобный шаг "может изменить правила игры, поскольку это первые масштабные меры поддержки от центральных властей в отличие от предпринятых ранее разрозненных шагов", полагают аналитики Citigroup.

Новые пакет мер направлен на устойчивое и стабильное развитие сектора недвижимости, говорит бывший глава департамента статистики и анализа Народного банка Китая Шэн Сунчэн. Таким образом, Китай, как ожидается, обеспечит сектору недвижимости "мягкую посадку", отмечает он.

Хотя новые меры могут оказаться не такими эффективными, как принятые ранее, они являются благоприятными для восстановления уверенности на рынке, считает эксперт. Поддержка властей может позволить девелоперам стабилизировать операции, кроме того, она позволит гарантировать, что сектор недвижимости больше не оказывает давление на экономику.

При этом аналитики отмечают, что прогноз для сектора и экономики в целом, вероятно, будет зависеть от того, насколько быстро новые меры поддержки смогут стабилизировать уверенность банков, инвесторов и покупателей недвижимости.

Акции и облигации китайских девелоперов подорожали на фоне новостей. Так, бумаги Country Garden Holdings Co. Ltd. взлетели на 38%, Country Garden Services Holdings Co. Ltd. - на 20,2%, Longfor Group Holdings Ltd. - на 15,4%.

Власти Китая на прошлой неделе также обнародовали ряд мер для корректировки политики в отношении борьбы с коронавирусом, в том числе объявив о сокращении массового тестирования людей на коронавирус, а также о роспуске "карантинных лагерей". В субботу власти страны заявили, что планируют дальнейшие постепенные изменения, благодаря которым ковидные ограничения станут более сфокусированными, но не мягкими.