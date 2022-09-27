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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:44

Всемирный банк ухудшил прогноз роста ВВП Китая на 2022 год до 2,8%

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Всемирный банк понизил прогноз о росте экономики Китая на 2022 и 2023 годы в связи с кризисом на рынке недвижимости и жесткой политикой властей страны по сдерживанию распространения COVID-19.

По новому прогнозу ВБ, ВВП КНР увеличится на 2,8% в 2022 году и на 4,5% - в следующем. В июне ожидался подъем на 4,3% и 5,2% соответственно.

В 2021 году китайский ВВП вырос на 8,1%.

"Успех китайских властей в сдерживании распространения коронавируса достигается ценой серьезных экономических последствий", - говорится в обзоре ВБ.

Давление на экономику оказывает и кризис в сфере недвижимости: объемы строительства и продаж жилья падают, доверие потребителей к рынку снижается, поскольку погрязшие в долгах застройщики оставляют проекты незавершенными, отмечают в ВБ.

Экономика стран Восточной Азии и Тихого океана без учета Китая, согласно прогнозу ВБ, вырастет в 2022 году на 5,3%. Темпы роста, таким образом, ускорятся более чем вдвое по сравнению с 2021 годом, когда они составили 2,6%, и впервые с 1990 года превысят темпы увеличения китайского ВВП. Прогноз ВБ на 2023 год предусматривает рост экономики региона на 5%.

ВВП Вьетнама в 2022 и 2023 годах увеличится соответственно на 7,2% и 6,7%, Филиппин - на 6,5% и 5,8%, Малайзии - на 6,4% и 4,2%, Индонезии - на 5,1% и 5,1%, Таиланда - на 3,1% и 4,1%, прогнозирует ВБ.

Экономика стран Восточной Азии и Тихого океана с учетом Китая, как ожидается, вырастет на 3,2% в 2022 году и на 4,6% в 2023 году.

Всемирный банк Китай АТР
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