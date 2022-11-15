Минфин предложил пошлину в 20 тыс. руб./т на экспорт бензина и дизеля, за которые ранее получен демпфер

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Минфин России направил в ведомства на согласование проект постановления о пошлине в 20 тысяч руб./т на экспорт бензина и дизельного топлива, за которые ранее получен топливный демпфер, сообщил "Интерфаксу" замглавы ведомства Алексей Сазанов.

"Мы направили в ведомства на согласование проект постановления о том, что тем, кто не имеет свидетельства на переработку нефти, сжиженного углеводородного газа, ввести в отношении них экспортную пошлину 20 тыс. рублей за тонну по бензинам и дизельному топливу", - сказал он.

Ранее глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шасколький высказывал мнение, что нужны внешнеэкономические механизмы ограничения экспорта дизельного топлива, за который получен демпфер. По его словам, ФАС направляла свои предложения на этот счет.

Как сообщалось, на топливном рынке возникает ситуация, когда компании экспортируют нефтепродукты, по которым выплачен демпфер и которые предназначаются для внутреннего рынка. Минфин считает эту ситуацию неприемлемой. "Проблема есть, ее надо решать, потому что тот, кто покупает нефтепродукты на внутреннем рынке с демпфером и экспортирует их, занимается налоговой оптимизацией. Это неприемлемо. Мы будем эту проблему в ближайшее время решать. Сейчас обсуждаются разные варианты, ограничение (экспорта - ИФ) не обсуждается, но проблема есть и это неприемлемо", - заявлял ранее замглавы Минфина Сазанов.

Демпферный механизм на нефтепродукты действует в России с 2019 года. Он рассчитывается по разнице между экспортной стоимостью топлива и индикативной внутренней ценой (обозначена законодательно). Если эта разница положительная, а экспорт становится выгоднее поставок на внутренний рынок, государство платит нефтяным компаниям, если разница отрицательная - нефтяники платят в бюджет.