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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:06

ФАС поддержал Минфин в установлении экспортной пошлины на топливо, за которое выплачен демпфер

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба поддерживает Минфин в установлении экспортной пошлины на топливо, за которое выплачивается демпфер, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ФАС.

"ФАС России поддерживает Минфин в установлении экспортной пошлины на реализацию топлива, за который выплачивается демпфер. Ранее служба уже направляла в правительство РФ комплекс мер по сдерживанию роста стоимости нефтепродуктов, в том числе и в части возврата демпфера при поставке товара за пределы территории РФ", - сказал представитель пресс-службы.

Ранее замглавы Минфина Алексей Сазанов заявил "Интерфаксу", что направил в ведомства на согласование проект постановления о пошлине в 20 тысяч руб./т на экспорт бензина и дизельного топлива, за которые ранее получен топливный демпфер.

Как сообщалось, на топливном рынке возникает ситуация, когда компании экспортируют нефтепродукты, по которым выплачен демпфер и которые предназначаются для внутреннего рынка. Минфин считает эту ситуацию неприемлемой.

"Проблема есть, ее надо решать, потому что тот, кто покупает нефтепродукты на внутреннем рынке с демпфером и экспортирует их, занимается налоговой оптимизацией. Это неприемлемо. Мы будем эту проблему в ближайшее время решать. Сейчас обсуждаются разные варианты, ограничение (экспорта - ИФ) не обсуждается, но проблема есть и это неприемлемо", - говорил Сазанов.

Демпферный механизм на нефтепродукты действует в России с 2019 года. Он рассчитывается по разнице между экспортной стоимостью топлива и индикативной внутренней ценой (обозначена законодательно). Если эта разница положительная, а экспорт становится выгоднее поставок на внутренний рынок, государство платит нефтяным компаниям, если разница отрицательная - нефтяники платят в бюджет.

ФАС Минфин
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