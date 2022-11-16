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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:29

Зарплаты австралийцев выросли максимально за 10 лет

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - В Австралии в III квартале размер средней зарплаты в Австралии в третьем квартале увеличился на 3,1% в годовом выражении, что оказалось рекордным подъемом с 2012 года, сообщило Статистическое бюро Австралии.

Относительно второго квартала зарплаты увеличились на 1%, причем рост в частном секторе оказался вдвое сильнее повышения оплаты труда в госсекторе. Экономисты в целом ожидали роста на 3% в годовом и на 0,9% в поквартальном исчислении.

Значительную роль в резком увеличении зарплат сыграло повышение минимальной оплаты труда, отмечается в пресс-релизе статбюро.

Экономисты полагают, что эти статданные не окажут существенного влияния на политику Центробанка, который, как ожидается, будет придерживаться курса на повышение процентных ставок до начала 2023 года.

В начале ноября Резервный банк Австралии повысил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов (б.п.) - до 2,85% годовых. Повышение стало седьмым подряд, и теперь ставка находится на максимуме с апреля 2013 года.

Австралия Резервный банк Австралии
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