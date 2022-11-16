ФАС получила ходатайство о покупке оператора магазинов Mothercare в РФ

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Дистрибьютор и продавец одежды "Джамилько" может стать владельцем "Монэкс Трейдинг", которая по франчайзингу развивала в России бренды Mothercare, Victoria's Secret и др.

О получении ходатайства от АО "МФК Джамилько" о приобретении ООО "Монэкс Трейдинг" сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России.

Служба в установленном порядке оценит влияние сделки на российский рынок оптовой и розничной торговли непродовольственными товарами, говорится в сообщении ФАС.

Владельцем "Монэкс Трейдинг" является ближневосточный ритейлер Alshaya Group. В июне "Монэкс Трейдинг" сообщил о закрытии всех розничных и интернет-магазинов в РФ.

О том, что "Джамилько" планирует выкупить российский бизнес британской сети магазинов детской одежды и товаров Mothercare, ранее сообщал "Коммерсантъ". По информации издания, в рамках сделки "Джамилько" перейдут права аренды магазинов, работавших под вывеской Mothercare, а также товарный сток.

"Джамилько" - один из старейших игроков на российском рынке люксового ритейла. В портфель компании входят марки St-James, Salvatore Ferragamo, New Balance, DKNY, Juicy Couture, Timberland и другие. Компания управляет собственной розницей - более 150 магазинами в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Сочи и Ростове-на-Дону.