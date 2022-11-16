СД "Газпром нефти" рекомендовал дивиденды за 9 месяцев в размере 69,78 руб./акция

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Газпром нефть" рекомендовал дивиденды за 9 месяцев 2022 года в размере 69,78 руб./а, внеочередное собрание акционеров по этому вопросу состоится 19 декабря, говорится в сообщении эмитента.

Ранее аналитики, опрошенные "Интерфаксом", прогнозировали дивиденды "Газпром нефти" за 9 мес. в 54,5 руб./а.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 30 декабря текущего года.

"Газпром нефть" не публиковала финансовую отчетность за 9 месяцев 2022 года.

Согласно дивидендной политике НК, на дивиденды направляется минимум 50% чистой прибыли по МСФО, которая для этих целей может корректироваться на ряд статей: курсовые разницы, убытки от обесценения, другие корректировки, перечисленные в дивидендной политике, а также "прочие корректировки по решению совета директоров".

Руководство НК постоянно подчеркивает, что намерено продолжить практику выплаты промежуточных дивидендов.

За 2021 год "Газпром нефть" выплатила по 56 руб. на акцию (в том числе 40 руб. было выплачено за 9 месяцев).

Уставный капитал "Газпром нефти" состоит из 4 741 299 639 акций. Основным акционером является "Газпром", который контролирует чуть более 95% бумаг нефтяной компании.