ЕЦБ отмечает растущие риски для финансовой стабильности в еврозоне

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Европейский центральный банк отмечает растущие риски для финансовой стабильности еврозоны на фоне высокой инфляции, подъема процентных ставок и ухудшения перспектив экономического роста.

"Домохозяйства и компании по всей еврозоне уже чувствуют на себе последствия усиления инфляции и ослабления экономической активности в условиях энергетического кризиса, спровоцированного войной на территории Украины", - говорится в отчете о финансовой стабильности ЕЦБ, который выходит дважды в год.

Инфляционное давление увеличилось как в еврозоне, так и во всем мире с мая текущего года, когда был обнародован предыдущий отчет, отмечают в ЕЦБ. Это связано с подъемом цен на продукты питания и энергоносители, а также со вторичными эффектами инфляции для других товаров.

"Рост цен спровоцировал корректировку денежно-кредитной политики крупнейшими мировыми центробанками, что способствовало ужесточению глобальных финансовых условий и усилило волатильность рынков, - говорится в отчете. - Микс высокой инфляции и растущих ставок продолжает негативно сказываться на темпах экономического роста во многих развитых странах. На этом фоне вероятность рецессии, в том числе в еврозоне, существенно увеличилась".

Высокая инфляция, рост вероятности рецессии и повышение стоимости привлечения финансирования создают угрозу для обремененных долгами домохозяйств, бизнесов и государств, и могут привести к банкротствам, а также усилению волатильности на финансовых рынках, предупреждают в ЕЦБ.

Недавняя паника на британском рынке гособлигаций и кризис, с которым чуть ранее столкнулись европейские энергетические трейдеры, говорят о растущей уязвимости финансовой системы к резким рыночным колебаниям, которые могут вылиться в более масштабный кризис, отмечается в отчете.

"Уже не в первый раз мы получили напоминание, что в случаях, когда рыночные позиции открываются с кредитным плечом, или когда они создаются посредством деривативов, последствия рыночных шоков зачастую чувствуются далеко не только теми инвесторами, которых затрагивают напрямую", - отметил зампредседателя ЕЦБ Луис де Гиндос.

ЕЦБ призвал регуляторов, координируемых Советом по финансовой стабильности (Financial Stability Board, FSB), ускорить работу над созданием глобального подхода к решению проблемы рисков, связанных с использованием левереджа, в небанковском секторе.

Регулятивные меры, введенные после глобального финансового кризиса, позволили европейским банкам сохранить сильные позиции перед разворачивающимся экономическим кризисом, отмечают в ЕЦБ.

"Существенное укрепление балансов и капитала банков за последние годы гарантирует, что сектор хорошо готов к тому, чтобы приспособиться к потенциальному появлению новых рисков", - говорится в отчете.