Инфляция в еврозоне в октябре снова побила рекорд

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Потребительские цены в еврозоне в октябре увеличились на 10,7% в годовом выражении, свидетельствуют предварительные данные Статистического управления Европейского союза.

Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с 9,9% в сентябре и снова обновила максимум с начала ведения расчетов.

Аналитики, опрошенные Trading Economics, ожидали менее значительного роста - на 10,2%.

Нынешний уровень инфляция более чем в пять раз превышает целевой показатель Европейского центрального банка (ЕЦБ), составляющий 2%.

Стоимость энергоресурсов взлетела на 41,9% (в сентябре - на 40,7%). Продукты питания, алкоголь и табак подорожали на 13,1% (на 11,8%), промышленные товары - на 6% (на 5,5%), услуги - на 4,4% (на 4,3%).

Потребительские цены без учета продуктов питания и энергоносителей (индекс CPI Core) в этом месяце увеличились на 5% в годовом выражении против роста на 4,8% в сентябре.

Рост потребительских цен в еврозоне в октябре составил 1,5% относительно предыдущего месяца. В сентябре данный показатель вырос на 1,2%.

Самая низкая инфляция была зафиксирована во Франции (7,1% в годовом выражении), в Испании (7,3%), на Мальте (7,5%), в Финляндии (8,3%) и на Кипре (8,6%). Наиболее значительный подъем цен произошел в Эстонии (22,2%), Литве (22%) и Латвии (21,8%).