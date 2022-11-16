JPMorgan понизил прогнозы роста экономики Китая на 2022 и 2023 годы

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Эксперты JPMorgan Chase & Co. понизили прогнозы роста экономики Китая на 2022 и 2023 годы, отметив очередную волну подъема заболеваемости COVID-19, а также "заметное ослабление внутренней активности", сообщает CNBC.

Прогноз роста ВВП Китая на 2022 год понижен JPMorgan до 2,9% с 3,1%, на 2023 год - до 4% с 4,5%.

"Наш базовый сценарий предполагает, что постепенное, поэтапное открытие китайской экономики начнется весной 2023 года", - говорится в обзоре аналитиков.

В третьем квартале текущего года экономика Китая увеличилась на 3,9% в годовом выражении.