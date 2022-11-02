Китай после съезда: смена руководства партии и новые задачи

Кандидат исторических наук Андрей Виноградов рассказал об итогах съезда Коммунистической партии Китая

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Закончился ХХ съезд Коммунистической партии Китая, и улеглись страсти по выдвижению Си Цзиньпина на пост генерального секретаря ЦК КПК на третий срок, вопреки последним традициям. Появилась возможность рассмотреть значение документов съезда для дальнейшего развития страны и высветить оставшиеся проблемы.

На эту тему наш специальный корреспондент Вячеслав Терехов побеседовал с доцентом Школы востоковедения НИУ ВШЭ, руководителем Экспертно-аналитического центра Восточной и Юго-Восточной Азии Института Китая и современной Азии РАН, кандидатом исторических наук Андреем Виноградовым.

Старое руководство ушло, новое пришло, а зачем?

Корр.: Многие политологи еще накануне съезда считали, что главной интригой съезда будет, насколько далеко генсек зайдет в своем желании и дальше ломать сложившуюся систему, и какую новую он собирается строить. Новый состав руководства партии и страны - это люди, лично преданные генсеку, но они не имеют опыта руководства госаппаратом. Это и есть первая ступень ломки старой системы руководства? А что последует за этим, можно уже сейчас определить?

Виноградов: Начну с методологии анализа. Как нас с вами в свое время учили, в первую очередь нужно смотреть на документы, а потом уже - на персоналии. Именно анализ того, что говорят и пишут, а не того, кто и где сидит, дает верное представление о тенденциях развития и об изменениях в политике.

У нас же некоторое время назад (начиная, пожалуй, с XVIII съезда КПК) активно взяли на вооружение старые, но по-прежнему модные методы "кремленологов", а также различные построения гонконгских и тайваньских журналистов типа борьбы "комсомольцев" с "шанхайцами". Прошло почти десять лет, но, тем не менее, воз основных рассуждений, несмотря на критику со стороны профессиональных китаистов, и ныне пребывает в той же колее…

Изменения в персоналиях - это смена приоритетов в экономическом развитии, а не устранение личных противников Си Цзиньпина в лице пресловутых "комсомольцев" и сторонников бывшего руководителя КНР Ху Цзиньтао. Недаром наиболее масштабные изменения произошли в финансовом блоке китайского правительства. Это объясняется дальнейшим движением в том же направлении, которое изначально было задано Си Цзиньпином и идеологически отражает настроения скорее "новых левых", а не либералов, к которым поначалу ошибочно относили Си.

Да, конечно, ускорению данного процесса, который некоторые уже назвали очередным "левым поворотом", способствовало резкое и неожиданное во многом для Китая усиление противостояния с США и в целом ухудшение международной обстановки, которая долгое время благоприятствовала быстрому экономическому развитию Китая. Именно поэтому Китай два года назад принял политику "двойной циркуляции", которую, на мой взгляд, правильнее переводить как политику "двух контуров". Она предполагает первоочередное внимание развитию внутриэкономических, а не внешнеэкономических связей.

Корр.: Тогда же стало ясно, что Китай берет основное направление на развития внутреннего рынка и потребления. Но в условиях, когда доступ к западной технологии ограничен, как будет решаться вопрос с импортозамещением?

Виноградов: Понятно, что это предполагает и всемерное импортозамещение, особенно в сфере высоких технологий. Однако этой проблеме китайское руководство уделяет пристальное внимание все последние годы. Недаром одним из наиболее используемых, в том числе в докладе Си на съезде, является понятие "национальной безопасности". В самом широком смысле: информационная безопасность, продовольственная безопасность, энергетическая безопасность, технологическая безопасность и так далее.

Напомним, что при Си Цзиньпине еще в 2013 году в Китае был создан Совет государственной безопасности - координирующий эту работу орган, полномочия которого продолжают расширяться. Это все еще партийный орган, но не исключено, что он будет внесен и в конституцию.

Конечно, понятие "национальной безопасности" подразумевает в том числе и уменьшение зависимости от импорта, которое предполагается достичь двумя путями:

1) Увеличение своего производства, плюс вложения в новые технологии. По объему инвестиций в новые технологии в процентах к ВВП Китай опережает всех, хотя по абсолютному объему уступают США, но немного. Кроме того, есть специальные программы привлечения ученых и инженеров, как иностранных, так и своих, работающих за рубежом и достаточно успешно;

2) Диверсификация импорта, поиск новых поставщиков, а также контроль за тем, чтобы ни один из поставщиков не мог занять монопольное положение. Например, в случае энергетики явно прослеживается стремление к поддержанию паритета в поставках из Саудовской Аравии и из РФ.

Корр.: Используется ли и так называемый параллельный импорт?

Виноградов: Думаю, что параллельный (скорее серый) импорт, возможно (точных данных нет), используют, в частности, в отношениях с Тайванем в области поставок полупроводников. Сделки могут осуществляться через Гонконг или Сингапур. Недаром у Гонконга сохраняется своя валюта и торговля с ним считается отдельно от торговли КНР (статистика отдельная). Хотя Гонконг и считается специальным административным районом КНР.

Новые условия: дефицит мира, дефицит развития

Корр.: Международная обстановка по-прежнему привлекает внимание китайского руководства, судя по документам съезда?

Виноградов: Китай готовился к нынешнему обострению международной обстановки, хотя и пытался всячески продлить благоприятное для себя существование в рамках сложившегося международного разделения труда.

Сегодня этот "период стратегических возможностей" для Китая, как они его называли, очевидно закончился. Стоит, кстати, отметить, что в 2002 году, когда китайцы выдвинули это положение (о периоде стратегических возможностей), они говорили о том, что данный период продлится 20 лет, то есть как раз до 2022 года. Теперь разговор идет все больше о вызовах и о том, что мир стоит на развилке, что в мире сегодня существует "дефицит мира", "дефицит развития".

Нельзя не отметить, что внешнеполитический раздел доклада Си на съезде был очень коротким. Основная часть была посвящена идеологии и внутреннему развитию. Но он был самым взволнованным и тревожным по тону. Вплоть до того, что Си Цзиньпин упомянул в нем не только грядущие бури и шторма ("дождя еще нет, но необходимо укреплять крышу"), но и западные выражения про "черных лебедей" и "серых носорогов", повторив соответствующие положения из Резолюции VI Пленума ЦК КПК, принятой год назад ("Вступив в новую эпоху, Китай оказался перед лицом более суровой ситуации в обеспечении национальной безопасности и невиданного ранее давления извне. Тесно переплетались между собой традиционные и нетрадиционные угрозы безопасности, время от времени происходили события типа "черный лебедь" и "серый носорог"...)

Новые задачи по распределению благ

Корр.: Вернемся к первому вопросу: согласно документам съезда, в чем новизна новой "послесъездовской" политики КПК?

Виноградов: Что собирается строить КПК во главе с Си Цзинпьином?

В Докладе сформулирована центральная задача партии - объединить все народы Китая и вести их к всестороннему построению современной социалистической державы путем модернизации китайского типа. При этом особо подчеркивается необходимость добиться "общего процветания", которое является одним из главных требований модернизации китайского типа. В этом отношении стоит обратить внимание на положения о совершенствовании системы распределения, в рамках которого необходимо "создать комплексную систему первичного, вторичного и третичного распределения". В задачу новой системы распределения благ входит: "стимулировать равенство возможностей, увеличение доходов групп с низкими доходами, расширять группы со средним доходом", а также "упорядочивать распределение доходов, упорядочивать механизмы накопления богатства".

Таким образом, китайское руководство, похоже, подчеркивает отличия "модернизации китайского типа" от процессов, происходящих в остальном мире (развитом, прежде всего) и пытается предложить свою модель социального развития, которая будет привлекательной для развивающихся стран (хотя бы на уровне популизма).

Понятно, что это дальнейший отход от установок Дэн Сяопина на стимулирование экономического роста, невзирая на социальные издержки (рост неравенства) в сторону большего внимания к социальной справедливости. Впрочем, нельзя не упомянуть, что оно началось еще при том же Ху Цзиньтао (установки на построение более гармоничного общества), но тогда не получило должного воплощения, во многом по причине роста коррупции.

И в целом это должно способствовать росту социальной поддержки нынешнего руководства КПК и КНР, особенно в условиях роста турбулентности международной обстановки и ухудшения экономической ситуации в мире и в стране.

Проблема Тайваня: готовиться к войне?

Корр.: И вновь про проблему Тайваня. Резкое обострение отношений Китая с США и с самим островом показывает развитие проблемы в более острую сторону. Не могу не вспомнить при этом так называемую ловушку Фукидида. Возвышение новой развивающейся державы вызывает страх и заставляет гегемона начать против нее войну, чтобы предотвратить это возвышение, и, фактически, делает войну неизбежной. Это может касаться не только США и Китая, но и многих современных конфликтов. Но в первую очередь я имею в виду отношение Китая и Тайваня. Не свидетельствуют ли об этом и призыв Си к солдатам готовиться в к войне?

Виноградов: На самом деле в документах съезда ничего нового нет, позиция Китая обозначена все также четко: КНР отстаивает позицию "одного Китая", то есть считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, рассчитывает на мирное объединение страны (тайваньцы при этом названы соотечественниками), но не исключает и решения вопроса военным путем в случае объявления Тайванем независимости. Единственное изменение в том, что на этот раз формулировки по поводу Тайваня внесены в Устав КПК. Другими словами, это теперь и партийная миссия, обязательная для выполнения всеми членами партии.

Вместе с тем, силовое решение тайваньского вопроса по-прежнему представлено исключительно как вынужденное. Другими словами, Китай не намерен форсировать решение тайваньского вопроса силовыми методами до тех пор, пока его к этому не вынудят. И рассчитывает на мирное "объединение Родины".

Могу добавить, что, несмотря на ухудшение обстановки в Тайваньском проливе в последнее время, возникшее вследствие провокаций со стороны США и их союзников, перспективы такого "мирного объединения" по-прежнему существуют. До конца правления ДПП (Партии демократического прогресса) и ее представителя Цай Ивэнь осталось чуть больше года, при этом поддержка Цай и возглавляемой ею партии постоянно падает. Власть, по всем прогнозам, перейдет к конкурирующей с ДПП партией Гоминьдан, которая также придерживается принципа "одного Китая" и отнюдь не является сторонницей независимости Тайваня. Так что терпеть провокации Пекину осталось, по сути, не так долго…

Корр.: Но призыв готовиться к войне?

Виноградов: Призыва готовиться к войне нет, есть призыв готовиться на случай войны, это разные вещи. Кроме того, это относится не столько к Тайваню, сколько к необходимости обеспечения путей доставки в Китай ресурсов и продовольствия, а также торговых путей; плюс обеспечение безопасности китайских предприятий за рубежом. Китай, как мы знаем, занимает первое место по объему внешней торговли, в первую очередь, по объему экспорта. Кроме того, последние десять лет он активно инвестирует за рубежом. Прирост объема китайских инвестиций вовне обгоняет прирост привлекаемых иностранных инвестиций. Понятно, что они озабочены обеспечением их безопасности в условиях серьезно ухудшившейся международной обстановки.

Тем не менее, китайское руководство вполне серьезно относится к ситуации, которая касается отнюдь не только проблемы Тайваня. Например, в докладе был обозначен ряд беспокоящих Пекин позиций, в частности, необходимость обеспечения продовольственных и технологических цепочек поставок в Китай и из Китая, а также необходимость обеспечения безопасности китайских предприятий за рубежом. А для этого всего необходима современная сильная армия, строительство которой Китай намерен ускорить, - к 2027 году вместо ранее намеченного срока в 2035.

Так что слова Си - это призыв не к войне, а скорее к защите интересов Китая за его пределами.