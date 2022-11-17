Центр германских исследований отметил снижение товарооборота между РФ и ФРГ

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - В Центре германских исследований Института Европы РАН отмечают, что в стоимостном выражении оборот взаимной торговли за январь-сентябрь текущего года претерпел незначительное снижение по сравнению с прошлым годом.

"Общий товарооборот между РФ и ФРГ по итогам девяти месяцев сократился незначительно – всего на 2,6% (41,6 млрд вместо 42,7 млрд евро)", - отмечается в аналитической статье экспертов Центра, опубликованной на официальном сайте Института Европы.

"Согласно данным немецкого Федерального статистического управления, с января по сентябрь немецкий экспорт в Россию в стоимостном выражении составил 11,6 млрд евро, что на 40,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Соответственно, импорт товаров из России в Германию увеличился на 29,5% - до 30,1 млрд евро", - отмечают российские эксперты.

По их оценке, основным фактором стабилизации отечественного экспорта остаётся минеральное топливо, в том числе, за счёт роста цен.

Аналитики также отмечают, что значительное число немецких компаний, работавших с Россией, приняли решение перейти на рынки постсоветских стран Средней Азии, или расширить свое присутствие в них, прежде всего, в Казахстане.

"Казахстан становится для Германии основным внешнеэкономическим хабом в Средней Азии, в рамках которого, с одной стороны, будет расти конкуренция российских и немецких компаний, а, с другой, появятся возможности для их кооперации на рынках третьих стран", - считают эксперты.