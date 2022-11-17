Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:34

Центр германских исследований отметил снижение товарооборота между РФ и ФРГ

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - В Центре германских исследований Института Европы РАН отмечают, что в стоимостном выражении оборот взаимной торговли за январь-сентябрь текущего года претерпел незначительное снижение по сравнению с прошлым годом.

"Общий товарооборот между РФ и ФРГ по итогам девяти месяцев сократился незначительно – всего на 2,6% (41,6 млрд вместо 42,7 млрд евро)", - отмечается в аналитической статье экспертов Центра, опубликованной на официальном сайте Института Европы.

"Согласно данным немецкого Федерального статистического управления, с января по сентябрь немецкий экспорт в Россию в стоимостном выражении составил 11,6 млрд евро, что на 40,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Соответственно, импорт товаров из России в Германию увеличился на 29,5% - до 30,1 млрд евро", - отмечают российские эксперты.

По их оценке, основным фактором стабилизации отечественного экспорта остаётся минеральное топливо, в том числе, за счёт роста цен.

Аналитики также отмечают, что значительное число немецких компаний, работавших с Россией, приняли решение перейти на рынки постсоветских стран Средней Азии, или расширить свое присутствие в них, прежде всего, в Казахстане.

"Казахстан становится для Германии основным внешнеэкономическим хабом в Средней Азии, в рамках которого, с одной стороны, будет расти конкуренция российских и немецких компаний, а, с другой, появятся возможности для их кооперации на рынках третьих стран", - считают эксперты.

РФ Германия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Цена нефти Brent опустилась ниже $92 за баррель

Маск предложил сотрудникам Twitter либо интенсивно работать, либо увольняться

Маск предложил сотрудникам Twitter либо интенсивно работать, либо увольняться

Минэкономразвития объяснило, почему спад ВВП в III квартале оказался лучше прогноза

АРБ попросила доступ к эквайрингу Visa и MasterCard банкам, ранее в них не участвовавшим

АРБ попросила доступ к эквайрингу Visa и MasterCard банкам, ранее в них не участвовавшим

К эксперименту по курортному сбору подключат Петербург и "Сириус"

Минфин РФ разместил за день рекордный объем ОФЗ на 823 млрд руб.

Минфин разместил на аукционе рекордный объем ОФЗ-ПК на 750 млрд руб. по номиналу

Суд снизил срок заключения экс-главе Татфондбанка Мусину с 12 до 11 лет

Суд снизил срок заключения экс-главе Татфондбанка Мусину с 12 до 11 лет
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });