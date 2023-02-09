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Siemens сократил квартальную чистую прибыль лучше прогнозов

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Крупнейший в Европе промышленный конгломерат Siemens AG в первом квартале 2023 финансового года (октябрь-декабрь) сократил чистую прибыль на 10%, в то время как его выручка выросла.

Прибыль компании в отчетный период составила 1,48 млрд евро против 1,64 млрд евро годом ранее.

Выручка Siemens увеличилась на 10% - до 18,07 млрд евро.

Объем заказов сократился на 7% и достиг 22,62 млрд евро.

Консенсус-прогноз аналитиков, подготовленный самой компанией, предусматривал чистую прибыль в размере 1,45 млрд евро, выручку на уровне 18,13 млрд евро и заказы на уровне 20,84 млрд евро.

Прибыль промышленных подразделений - ключевой операционный показатель Siemens - подскочила на 9% и составила 2,7 млрд евро. Рентабельность по этому показателю составила 15,6%.

Выручка подразделения программных решений и технологий (Digital Industries) в минувшем квартале увеличилась на 18% - до 5,11 млрд евро, подразделения интеллектуальной инфраструктуры (Smart Infrastructure) - на 20% до 5,59 млрд евро. Доходы подразделения транспортного машиностроения (Mobility) повысились на 2%, составив 2,45 млрд евро.

Выручка подразделения Siemens Healthineers, выпускающего диагностическое медицинское оборудование, не изменилась, составив 5,08 млрд евро.

Siemens улучшил прогноз выручки на весь 2023 финансовый год и теперь ожидает роста показателя без учета валютных курсов в диапазоне от 7% до 10%. Ранее компания прогнозировала рост показателя на 6-9%.

Котировки акций компании растут на 7,1% в ходе торгов в четверг. С начала текущего года рыночная стоимость Siemens выросла на 15,7%, до 113,02 млрд евро.

Siemens Германия
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