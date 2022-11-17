Мишустин отметил значительное увеличение товарооборота с Азербайджаном

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Товарооборот между Россией и Азербайджаном за десять месяцев текущего года достиг 3 млрд долларов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Хорошие темпы показала взаимная торговля", - сказал Мишустин на пленарном заседании XI Российско-Азербайджанского межрегионального форума.

Он отметил, что по словам премьер-министра Азербайджана, ее объемы по итогам прошлого выросли на 12%. "У меня другая цифра. На 16%. Мы с ним (Али Асадовым) обязательно спишемся. Но в этом году за десять месяцев мы фиксируем около 3 млрд долларов наш двусторонний товарооборот. Это 20% увеличение", - сказал глава правительства РФ.

По его словам, Россия является одним из основных внешнеэкономических партнеров Азербайджана, где работает более 900 совместных компаний. "Причём 300 из них - со 100-процентным российским капиталом", - сказал Мишустин.

Он отметил, что сотрудничество России и Азербайджана опирается на солидную договорно-правовую базу, которая состоит из свыше 150 международных договоров.

"Мы в конструктивном ключе решаем самые значимые для граждан наших стран вопросы. Успешно продвигаемся вперед - даже в условиях внешней нестабильности, попыток в том числе внести разлад в нашу совместную работу", - сказал председатель правительства РФ.