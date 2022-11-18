Индексы РТС и МосБиржи на старте торгов снизились на 0,2-0,3%

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов в пятницу сохранил нисходящий импульс на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры и слабости нефти из-за карантинных ограничений в Китае и ожиданий дальнейшего ужесточения монетарной политики Федрезерва США; индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов просели на 0,2-0,3% во главе с бумагами "Татнефти".

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2207,16 пункта (-0,3%), индекс РТС - 1149,35 пункта (-0,2%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 0,7%.

Доллар просел до 60,49 рубля (-0,04 рубля).

Подешевели акции "Татнефти" (-0,7%), "Магнита" (-0,7%), "НЛМК" (-0,6%), "ЛУКОЙЛа" (-0,5%), "НОВАТЭКа" (-0,5%), "Северстали" (-0,4%), "Сургутнефтегаза" (-0,4%), "МТС" (-0,4%), "Норникеля" (-0,4%), расписки OZON (-0,4%), бумаги "Роснефти" (-0,3%), Сбербанка (-0,3%), "Газпром нефти" (-0,3%), ПАО "Полюс" (-0,3%), "Аэрофлота" (-0,2%), "Московской биржи" (-0,2%), АФК "Система" (-0,2%), "Яндекса" (-0,2%), "АЛРОСА" (-0,1%), "ММК" (-0,1%), "Интер РАО" (-0,1%), Polymetal (-0,1%).

Подорожали расписки TCS Group (+0,7%), акции UC Rusal (+0,3%), ВТБ (+0,2%), "Газпрома" (+0,1%).

Подешевели акции "Татнефти" (-0,7%), "Магнита" (-0,7%), "НЛМК" (-0,6%), "ЛУКОЙЛа" (-0,5%), "НОВАТЭКа" (-0,5%), "Северстали" (-0,4%), "Сургутнефтегаза" (-0,4%), "МТС" (-0,4%), "Норникеля" (-0,4%), расписки OZON (-0,4%), бумаги "Роснефти" (-0,3%), Сбербанка (-0,3%), "Газпром нефти" (-0,3%), ПАО "Полюс" (-0,3%), "Аэрофлота" (-0,2%), "Московской биржи" (-0,2%), АФК "Система" (-0,2%), "Яндекса" (-0,2%), "АЛРОСА" (-0,1%), "ММК" (-0,1%), "Интер РАО" (-0,1%), Polymetal (-0,1%).

Подорожали расписки TCS Group (+0,7%), акции UC Rusal (+0,3%), ВТБ (+0,2%), "Газпрома" (+0,1%).

По словам ведущего аналитика "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрея Кочеткова, с одной стороны, представители ФРС сигнализируют о более высокой ставке, а в Китае продолжает распространяться COVID-19, с другой - власти КНР начинают больше управлять эпидемией, чем ее предотвращать, а ставки в США лишь косвенно влияют на Россию. Нефть вновь подешевеет за неделю, но пока наблюдаются вполне комфортные цены для российского экспорта. Поэтому утром в пятницу можно ожидать нейтральной динамики "фишек" на рынке акций РФ, либо небольшого снижения индексов.

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгений Локтюхов полагает, что индекс МосБиржи продолжит проторговывать район 2200-2250 пунктов в ожидании поддерживающих новостных триггеров.

Заявления глав ФРБ Сент-Луиса и ФРБ Миннеаполиса о необходимости повышать ключевую ставку ФРС ввиду отсутствия в настоящее время явного снижения инфляции, повышают риск, что регулятор продолжит "жестить" в дальнейшем, отмечает эксперт.

На мировых рынках сохраняется безыдейность, поэтому на рынке акций вероятна консолидация в последний торговый день недели. Тем не менее, сценарий оживления спроса на "фишки" и дальнейшего перехода индекса МосБиржи к росту в направлении 2300-2350 пунктов представляется более вероятным, считает Локтюхов.

Заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко ожидает смешанную динамику на рынке акций РФ, индекс МосБиржи будет двигаться в диапазоне 2200-2250 пунктов. Волна покупок перед выходными маловероятна, но негативных поводов для коррекции рынка не просматривается.

Банки на неделе раскупили ОФЗ, что обусловлено повышением рублевой ликвидности у финансовых организаций на фоне сокращения объемов кредитования населения и бизнеса, а также уменьшения покупок корпоративных бумаг. Спрос на аукционах превысил 1,2 трлн руб. при объеме размещения облигаций на рекордные 820 млрд руб. Доходность длинных облигаций составляет 10% годовых, в то время как ставки репо по ним остаются в районе ключевой. Вероятно, государство снизит объем заимствований в декабре. В этом случае можно ожидать расширения операций Банка России по стерилизации ликвидности или увеличения спроса на вторичном рынке ОФЗ, отмечает Ващенко.

В США

В США накануне индексы акций просели на 0,02-0,4% во главе с Nasdaq, участники рынка оценивали заявления представителей Федеральной резервной системы, а также свежую порцию статистики.

Глава Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Баллард сказал, что Федрезерву придется продолжать подъем базовой процентной ставки, поскольку ее текущий уровень не ограничивает экономическую активность в достаточной мере, чтобы ослабить инфляцию. Он не уточнил, насколько высоко, по его мнению, должна быть повышена ставка. Однако графики, сопровождавшие его выступления, показывали, что ее уровень может быть в диапазоне 5-7% годовых, отмечает Market Watch.

Президент ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари также сказал, что нет ясности в том, насколько далеко должна зайти ФРС в вопросе подъема стоимости кредитования, поскольку инфляция остается высокой.

ФРС повысила ставку на 3,75 процентного пункта менее чем за год, причем на последних четырех заседаниях увеличивала ее сразу на 0,75 п.п. В настоящее время ставка находится на уровне 3,75-4% годовых, и рынок ждет ее подъема на 50 б.п. в декабре.

По данным Минторга США, число новостроек в стране в октябре сократилось на 4,2% относительно предыдущего месяца и составило 1,425 млн в пересчете на годовые темпы. Согласно пересмотренным данным, в сентябре количество новостроек составило 1,488 млн, а не 1,439 млн, как было объявлено ранее. Эксперты прогнозировали снижение показателя на 2% с объявленного ранее сентябрьского уровня - до 1,41 млн, согласно данным Trading Economics.

В Азии

Индекс производственной активности в Филадельфии в ноябре опустился до минус 19,4 пункта по сравнению с минус 8,7 пункта месяцем ранее. Это стало неожиданностью для экспертов, которые предполагали повышение индикатора, который рассчитывает ФРБ Филадельфии, до минус 6,2 пункта. Отрицательное значение индекса говорит об ослаблении активности в производственной сфере региона, положительное - об усилении.

В пятницу в Азии преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,1%, южнокорейский Kospi вырос на 0,1%, китайский Shanghai Composite просел на 0,5%, гонконгский Hang Seng снижается на 0,4%), слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 просел на 0,1%) на фоне возобновившихся опасений по поводу дальнейшего агрессивного повышения процентных ставок в США.

Потребительские цены в Японии в октябре увеличились на 3,7% по сравнению с тем же месяцем годом ранее, свидетельствуют данные министерства внутренних дел и коммуникаций страны. Это максимальное значение с января 1991 года, при этом подъем цен был отмечен по итогам четырнадцатого месяца подряд. Инфляция ускорилась по сравнению с сентябрьскими 3%.

Нефть

На нефтяном рынке цены утром в пятницу корректируются вверх после резкого снижения накануне (Brent локально падала в район $89,5 за баррель), неделя завершается в "минусе" на фоне карантинных ограничений в Китае.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $90,25 за баррель (+0,5% и -3,3% в четверг), декабрьская цена WTI - $82,25 за баррель (+0,8% и -4,6% накануне).

С начала этой недели Brent потеряла около 6%, WTI - 7,5%.

Снижению цен способствуют слабые ожидания трейдеров в отношении перспектив потребления нефти. Эксперты не ждут быстрого восстановления спроса на топливо в Китае, где возобновился рост заболеваемости COVID-19, отмечает агентство Bloomberg. Кроме того, аналитики JPMorgan прогнозируют "мягкую рецессию" в экономике США в следующем году из-за подъема базовой процентной ставки ФРС.