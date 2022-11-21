Индекс МосБиржи опустился ниже 2200 пунктов при открытии торгов

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в понедельник снижением цен blue chips под давлением дешевеющей нефти (Brent опустилась ниже $87 за баррель) и ухудшения настроений на внешних фондовых площадках из-за опасений дальнейшего роста процентных ставок в мире. Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,3-0,4%, причем первый опустился ниже рубежа 2200 пунктов.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2198,86 пункта (-0,3%), индекс РТС - 1142,65 пункта (-0,4%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 1,3%.

Доллар подрос до 60,6 рубля (+0,2 рубля).

Подешевели акции Polymetal (-1,3%), АФК "Система" (-0,8%), ПАО "Полюс" (-0,7%), "НЛМК" (-0,6%), "Роснефти" (-0,6%), "Татнефти" (-0,6%), "ЛУКОЙЛа" (-0,5%), "МТС" (-0,5%), "Интер РАО" (-0,5%), "Магнита" (-0,5%), "Северстали" (-0,4%), ВТБ (-0,4%), "НОВАТЭКа" (-0,4%), "Норникеля" (-0,4%), "Яндекса" (-0,4%), "Сургутнефтегаза" (-0,3%), Сбербанка (-0,2% и -0,9% "префы"), "Газпрома" (-0,1%).

Подорожали расписки OZON (+0,9%), TCS Group (+0,6%), акции UC Rusal (+0,3%), "Аэрофлота" (+0,2%), "АЛРОСА" (+0,1%), "Московской биржи" (+0,1%), "ММК" (+0,1%).

Подросли расписки Qiwi (+1,6%, до 419 руб.) после отката на вечерней сессии в пятницу после выхода квартального отчета по МСФО. Согласно вышедшему вечером в пятницу отчету, Qiwi в III квартале 2022 года увеличила общую чистую выручку по МСФО на 35,9% (до 8,725 млрд рублей), скорректированная чистая прибыль выросла в 1,7 раза (до 4,690 млрд рублей). По факту отчета расписки Qiwi на вечерней сессии в пятницу скорректировались вниз с 441,5 до 412,5 рубля (-6,6%) из-за фиксации прибыли игроками после ралли предыдущих дней.

Комментарии аналитиков

По словам начальника отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгения Локтюхова, в понедельник на мировых рынках вновь усилились коррекционные настроения. Ведущие азиатские индексы преимущественно снижаются, сдержанные потери несут нефть и фьючерсы на индексы Европы и США. Такой консервативный настрой на рынках может сохраниться в течение дня и, вероятно, во вторник, перед выходом блока статистики в середине недели.

Ухудшение ситуации на мировых сырьевых рынках способно оказать негативное влияние на настроения на российском фондовом рынке в начале недели. Есть опасения, что в отсутствие улучшения внешнего фона индекс МосБиржи перейдет в диапазон 2150-2200 пунктов, полагает аналитик.

По оценке ведущего аналитика компании "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрея Кочеткова, нефть дешевеет на ожиданиях слабого китайского спроса. В Китае рынок акций снижается из-за продолжающегося активного распространения коронавируса. На прочих рынках настроения далеки от оптимистичных благодаря ожиданиям дальнейшего повышения ставок регуляторами.

Соответственно, от российского рынка акций не стоит ожидать роста, что было бы весьма странно на фоне дешевеющей нефти. Однако рубль может проявить определенную жесткость, так как начинает в полной мере получать поддержку налогового периода, полагает аналитик.

В США

В Соединенных Штатах индексы акций в пятницу выросли на 0,01-0,6% во главе с Dow, но неделя закрылась "в минусе" из-за опасений по поводу дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС).

Так, глава Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Баллард заявил, что Федрезерву придется продолжать подъем базовой процентной ставки. Он не уточнил, насколько высоко, по его мнению, должна быть повышена ставка. Однако графики, сопровождавшие его выступления, показывали, что ее уровень может быть в диапазоне 5-7% годовых.

Председатель ФРБ Бостона Сьюзен Коллинс в пятницу отметила, что ФРС может рассмотреть различные варианты изменения процентной ставки на декабрьском заседании, включая подъем на 75 базисных пунктов.

Также инвесторы оценивали данные о том, что продажи на вторичном рынке жилья в США в октябре упали на 5,9% относительно предыдущего месяца и составили 4,43 млн домов в пересчете на годовые темпы. Это минимальный показатель с декабря 2011 года (без учета разгара пандемии в 2020 году).

В понедельник на опасениях дальнейшего роста процентных ставок преобладает негативная динамика индексов акций в Азии (японский Nikkei 225 подрос на 0,2%, южнокорейский индекс Kospi просел на 1%, шанхайский Shanghai Composite - на 0,4%, гонконгский Hang Seng теряет 1,8%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,4%).

Инвесторы опасаются, что многочисленные повышения ключевых ставок Федеральной резервной системой США, а также центральными банками Азии и Европы для борьбы с высокой инфляцией могут ввести мировую экономику в рецессию, пишет Trading Economics.

В Китае

Народный банк Китая (НБК, Центробанк страны) сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3,65% годовых. Ставка по пятилетним кредитам оставлена на уровне 4,3% годовых, говорится в сообщении НБК.

Регулятор оставил ставки без изменений на фоне сохраняющегося понижательного давления на юань и замедления экономической активности в условиях роста числа заражений коронавирусом и новых ограничений или локдаунов в ряде городов, пишет Trading Economics.

В Гонконге в понедельник существенно снижаются акции компаний, предоставляющих потребительские товары и услуги, поскольку внимание инвесторов вновь переключилось на ситуацию с коронавирусом на фоне роста количества заражений и первого сообщения о смертельном исходе от последствий COVID-19 почти за шесть месяцев, пишет Trading Economics.

Глава администрации Гонконга Джон Ли получил положительный результат теста на COVID-19 после возвращения с саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Таиланде, сообщило правительство специального административного района КНР.

Согласно заявлению, все четыре дня пребывания в Таиланде у Ли были отрицательные результаты тестов на COVID-19. Однако по прибытии в аэропорт Гонконга глава администрации специального административного района получил положительный тест.

Нефть

На нефтяном рынке утром в понедельник цены также остаются под давлением после резкого падения по итогам минувшей недели, вызванного опасениями по поводу китайской экономики.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $86,76 за баррель (-1% и -2,4% в пятницу), декабрьская цена WTI - $79,59 за баррель (-0,6% и -1,9% в пятницу).

По итогам прошлой недели Brent упала в цене на 8,7%, WTI - на 10%. Оба контракта завершили торги на минимумах с конца сентября. Главным негативным фактором для нефтяных котировок на прошлой неделе стали опасения по поводу спроса на топливо, особенно в Китае.

Госсовет КНР предупредил о рисках "безответственного ослабления" мер противодействия коронавирусу, сообщила South China Morning Post. За последние две недели число ежедневно фиксируемых новых случаев заражения COVID-19 в Китае выросло в семь раз, написала WSJ.

Трейдеры также пытаются оценить, сколько сырья уйдет с рынка после вступления в силу европейского эмбарго на поставки российской нефти 5 декабря.

Число действующих нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе увеличилось на 1 единицу и составило 623, сообщила нефтесервисная компания Baker Hughes. Показатель вырос по итогам третьей недели подряд.