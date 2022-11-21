ФНС по итогам проверок контролируемых сделок доначислила 10,5 млрд руб. налогов

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Федеральная налоговая служба на 1 сентября провела 68 проверок полноты уплаты налогов в связи с совершением сделок между взаимозависимыми лицами, по итогам вынесла 39 решений о доначислении налога на прибыль на общую сумму 10,5 млрд рублей, рассказали представители ФНС на семинаре, организованном проектом АСТРА (система для обоснования трансфертных цен и налогового планирования).

ФНС наблюдает рост числа налогоплательщиков, представляющих уведомления о контролируемых сделках - в 2021 году оно увеличилось на 3,4% и составило 8 905. Всего в прошлом году были совершены 91,5 млн контролируемых сделок, в 56% второй стороной было иностранное лицо. В основном это товарные сделки - 90% в количественном выражении и 67% - в стоимостном. Также в 2021 году наблюдался существенный рост стоимости контролируемых сделок - на 58%, до 80,4 трлн рублей. В большей степени данный факт обусловлен существенным ростом цен на экспортируемые товары, пояснили представители налоговой.

Налогоплательщики воспользовались своим правом при отклонении цены сделки от рыночной самостоятельно скорректировать налоговую базу по налогу на прибыль и в текущем году скорректировали ее на 19,2 млрд рублей (в 2021 году - на 11,4 млрд рублей), по внешнеторговым сделкам корректировка составила 9,5 млрд рублей.

Представители ФНС также отметили недочеты в документации, представляемой налогоплательщиками для анализа сделок. Анализ контролируемых сделок проводится в три этапа - автоматический отбор, экспресс анализ и углубленный анализ. Два из них не требуют подачи документов налогоплательщиками: на первом этапе применяется автоматический алгоритм анализа сделок, который позволяет выявить отклонения налогоплательщика от классического рыночного поведения, на втором дополнительно проверяется сделка сотрудниками регулирующих органов (под этот анализ ежегодно подпадают сделки более 60 налогоплательщиков).

В рамках углубленного анализа уже запрашиваются уточняющие документы по сделке у территориальных налоговых органов. Если ФНС видит риск отклонения ценообразования в сделке от рыночного, то запрашивается документация по трансфертному ценообразованию. По словам представителей налоговой, на этом этапе хорошо подготовленная документация позволяет налогоплательщику обосновать свою позицию.

Многие налогоплательщики, отмечают в ФНС, придерживаются формального подхода при составлении документации. Так, часто описанные условия и ценообразование не соответствуют фактическим обстоятельствам сделки, не полностью представляются сведения об источниках информации и подходе для расчета рыночной цены или рентабельности, не всегда правильно применяется корректировка при анализе сопоставимости сделок.

Представители налоговых органов отметили, что при подготовке документации по трансфертному ценообразованию необходимо иметь подтверждающие документы по сделке, раскрывать процесс сбора информации, источников, описывать методологию, подробный расчет корректировок и экономическую составляющую сделки. В таком случае налогоплательщик сможет качественно ответить на вопросы налогового органа и обосновать свою позицию.