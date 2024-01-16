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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Поправки о сроках налоговой проверки контролируемых сделок прошли I чтение

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект, который уточняет срок проведения налоговой проверки контролируемых сделок. Сейчас из Налогового кодекса неясно, с какого момента начинается двухлетний срок - с подачи первичного или уточненного уведомления о сделке в ФНС.

ЭкономикаДепутаты уточнят срок проведения налоговой проверки контролируемых сделокЧитать подробнее

Законопроект № 488070-8 правительство внесло в палату в ноябре 2023 года.

Налогоплательщики должны сообщать налоговым органам о контролируемых сделках, которые они совершили в течение года. Сведения об этих сделках должны быть представлены в уведомлениях до 20 мая года, следующего за календарным годом, в котором были совершены сделки. Если в уведомлении обнаружатся ошибки, налогоплательщик может предоставить уточненное уведомление. Если уточненное уведомление будет предоставлено до того, как налоговый орган обнаружит ошибку, налогоплательщик не будет нести ответственность. Согласно НК (п. 2 ст. 105.17), ФНС имеет право проверять полноту и правильность исчисления и уплаты налогов по сделкам между взаимозависимыми лицами в течение двух лет после получения уведомления о контролируемых сделках и в течении этого же срока после получения уточненного уведомления.

Норма о том, что двухлетний срок начинает действовать и после получения уточненного уведомления, была оспорена в Конституционном суде, который 14 июля 2023 года постановил, что в случае получения уточненного уведомления, в котором содержатся сведения, не являющиеся значимыми для налоговых целей, решение о проверке контролируемой сделки исчисляется со дня получения налоговым органом первоначального уведомления. Речь идет об устранении технических ошибок или неточностей, которые не препятствуют идентификации контролируемых сделок. При включении же в уточненное уведомление сведений о сделке, не указанной в первоначальном уведомлении, срок для назначения ФНС России ее проверки исчисляется со дня получения уточненного уведомления.

Принятый законопроект исключает двойное толкование норм и в итоге в Налоговом кодексе остается только норма о том, что ФНС сможет проверять сделки, которые были совершены не более 3 лет (или 5 лет в особых случаях) до года, когда принято решение о проведении проверки.

В случае приятия закон вступит в силу не ранее чем через месяц после его официального опубликования.

ФНС правительство Госдума Конституционный суд
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