Структура "Росатома" наладит производство полной линейки оборудования для малых ГЭС

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - "Русатом сервис" (входит в ГК "Росатом") планирует производить полную линейку оборудования для малой гидроэнергетики, заявил гендиректор компании Евгений Сальков на форуме "Атомэкспо-2022" в Сочи.

"Будем работать над этими технологиями и через это выйдем уже на международный рынок", - рассказал он.

Сейчас компания поставляет основное генерирующее и вспомогательное оборудование Сегозерской малой ГЭС En+ Group, говорится на сайте "Русатом сервиса".

Малые ГЭС входят в программу поддержки ДПМ ВИЭ, которая гарантирует инвесторам возврат средств за счет платежей энергорынка. Программа рассчитана до 2035 года.