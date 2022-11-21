ЦБ исключил переадресацию клиента напрямую к другому страховщику по Е-ОСАГО

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Автовладелец при оформлении электронного договора ОСАГО (Е-ОСАГО) может быть перенаправлен одним страховщиком ОСАГО к другому при возникновении затруднений, но только через официальный сайт профессионального объединения страховщиков - Российского союза автостраховщиков (РСА), сообщает Банк России.

Напрямую "направление владельца транспортного средства на иной сайт для заключения договора Е-ОСАГО с иным страховщиком не допускается", подчеркнул регулятор.

Заключение договора ОСАГО в электронной форме может быть приостановлено, например, "в случае превышения количества заключенных СК договоров над максимальным количеством договоров, определенным в соответствии с правилами профессиональной деятельности профессионального объединения страховщиков, а также в иных случаях, предусмотренных такими правилами", то есть, например, при исчерпании выделенной страховщику ОСАГО квоты на продажу полисов ОСАГО (мера установлена для ограничения рисков).

"Страховщик в указанных случаях предлагает владельцу транспортного средства осуществлять обмен информацией в электронной форме при осуществлении ОСАГО с использованием официального сайта профессионального объединения страховщиков в целях заключения договора Е-ОСАГО с иным страховщиком", - уточняет регулятор.

Банк России опубликовал разъяснения по теме в связи с "поступающими обращениями потребителей финансовых услуг". "Несоблюдение норм страхового законодательства при заключении договора Е-ОСАГО на официальном сайте страховой организаций, является основанием для применения Банком России мер воздействия в отношении страховых организаций", предупреждает ЦБ.