Средства юрлиц в банках в октябре снизились на 1,1%, физлиц – на 0,3%

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Средства юрлиц в российских банках в октябре 2022 года сократились на 467 млрд рублей (или 1,1%) после роста в сентябре на 939 млрд рублей (+2,3%) и составили на 1 ноября 40,847 трлн рублей, говорится в обзоре ЦБ РФ о развитии банковского сектора.

Средств физлиц (без эскроу) в октябре снизились на 98 млрд рублей (-0,3%) после сокращения на 458 млрд рублей (-1,4%) в сентябре. Этот показатель на 1 ноября составил 33,279 трлн рублей.

ЦБ в первой половине ноября зафиксировал рост срочных вкладов физлиц (предварительно и примерно на 100 млрд рублей) на фоне продолжающегося роста ставок.

Регулятор объясняет сокращение средств юрлиц в октябре в основном выплатами дивидендов и налогов компаниями из нефтегазовой отрасли. Названий ЦБ не приводит, но именно на октябрь приходился первый транш выплаты рекордных дивидендов "Газпрома" на общую сумму 1,12 трлн рублей (второй - в ноябре). Кроме того, газовая монополия в октябре впервые выплатила повышенный НДПИ (дополнительные выплаты составляют по 416 млрд рублей в месяц за сентябрь, октябрь и ноябрь).

Валютные средства юрлиц в октябре сократились на $11,1 млрд, или на 639 млрд рублей в эквиваленте (-8,3%), рублевые остатки немного выросли (+172 млрд рублей, или 0,5%), в том числе из-за частичной конвертации валютных средств. Всего с начала года корпоративные средства в валюте сократились почти на $28 млрд (-1,7 трлн рублей в эквиваленте, или -20%).

В целом средства юрлиц с начала года выросли на 12,2%.

Население в октябре сократило валютные остатки в банках на $3,7 млрд, или на 211 млрд рублей (-6%), что связано как с конвертацией средств в рубли, так и с переводами за границу. Рублевые счета при этом выросли на 113 млрд рублей (+0,4%) целиком за счет текущих счетов (+122 млрд рублей, +1,2%).

С начала года средства населения (без эскроу) сократились на 1,6% (0,5 трлн рублей), но, с учетом традиционного притока вкладов в декабре после выплаты премий и авансовых социальных платежей за январь, в целом по 2022 году можно ожидать небольшой прирост, отмечает ЦБ.

Государственные средства в банках в октябре выросли на 547 млрд рублей (+7,6%). Несмотря на значительный объем госрасходов, в октябре доходы бюджета превысили расходы в связи с возросшими налоговыми поступлениями (был получен налог на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья и налог на прибыль за III квартал, а также временная надбавка к НДПИ), обращает внимание регулятор.

В октябре в целом по сектору объем заимствований у Банка России практически не изменился (+5 млрд рублей, или +0,1%).

Прирост средств населения на счетах эскроу в октябре замедлился до 60 млрд рублей (+1,5%) после примерно 100 млрд рублей прироста (+2,6%) в сентябре на фоне снижения продаж на первичном рынке и активного ввода готового жилья (раскрытия старых счетов).