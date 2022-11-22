Главный технолог "КАМАЗа" назначен гендиректором ФГУП "НАМИ"

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Гендиректором подведомственного Минпромторгу ФГУП "Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт" (НАМИ) назначен главный технолог "КАМАЗа" Федор Назаров, сообщила пресс-служба НАМИ.

Назаров работает в ПАО "КАМАЗ" с 2011 г., должность главного технолога компании занял в 2017 г. Как отмечается в сообщении НАМИ, он приступил к работе в статусе руководителя института с сегодняшнего дня.

Новый топ-менеджер сменил на руководящем посту Сергея Гайсина, который работал во ФГУП "НАМИ" с 2014 г., возглавляя институт с 2016 г. При нем, в частности, был реализован проект "Единая модульная платформа", в рамках которого разработаны и поставлены на производство автомобили под брендом Aurus. Кроме того, при Гайсине НАМИ начал развивать направления по созданию беспилотных автомобилей и интеллектуальных транспортных систем.

НАМИ после ухода из РФ иностранных автопроизводителей является совладельцем "АвтоВАЗа" (67,7%), а также активов Nissan, включая производственную площадку концерна в Петербурге.