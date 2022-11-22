Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:36

Главный технолог "КАМАЗа" назначен гендиректором ФГУП "НАМИ"

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Гендиректором подведомственного Минпромторгу ФГУП "Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт" (НАМИ) назначен главный технолог "КАМАЗа" Федор Назаров, сообщила пресс-служба НАМИ.

Назаров работает в ПАО "КАМАЗ" с 2011 г., должность главного технолога компании занял в 2017 г. Как отмечается в сообщении НАМИ, он приступил к работе в статусе руководителя института с сегодняшнего дня.

Новый топ-менеджер сменил на руководящем посту Сергея Гайсина, который работал во ФГУП "НАМИ" с 2014 г., возглавляя институт с 2016 г. При нем, в частности, был реализован проект "Единая модульная платформа", в рамках которого разработаны и поставлены на производство автомобили под брендом Aurus. Кроме того, при Гайсине НАМИ начал развивать направления по созданию беспилотных автомобилей и интеллектуальных транспортных систем.

НАМИ после ухода из РФ иностранных автопроизводителей является совладельцем "АвтоВАЗа" (67,7%), а также активов Nissan, включая производственную площадку концерна в Петербурге.

КАМАЗ НАМИ Федор Назаров
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Dell Technologies резко сократила чистую прибыль в III финквартале

Dell Technologies резко сократила чистую прибыль в III финквартале

Отбор газа из ПХГ Европы набирает обороты

ЦБ определил условия вывоза более $10 тыс. в валюте уполномоченными банками и ВЭБ.РФ

Brent подешевела до $83,55 за баррель

Lufthansa наймет в штат еще 20 тысяч человек до конца 2023 года

Доминирующие на рынке компании обязали продавать на бирже не менее 10% угля

Доминирующие на рынке компании обязали продавать на бирже не менее 10% угля

Профсоюз оценил дефицит врачей в российской медицине в 30%

Дизтопливо на АЗС Москвы подорожало за неделю более чем на 1 рубль

Дизтопливо на АЗС Москвы подорожало за неделю более чем на 1 рубль

Goldman Sachs ухудшил прогноз цен на нефть в IV кв. до $100 за баррель

Goldman Sachs ухудшил прогноз цен на нефть в IV кв. до $100 за баррель
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });