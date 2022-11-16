"Ъ" сообщил о скором уходе Сергея Гайсина с поста гендиректора "НАМИ"

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Гендиректор подведомственного Минпромторгу ФГУП "Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт" (НАМИ) Сергей Гайсин в ближайшее время покинет свой пост, который может занять выходец из "КАМАЗа", пишет "Коммерсант".

Газета ссылается на свои источники и отраслевой Telegram-канал "Русский автомобиль", который сообщил об этом накануне, назвав претендентом на освободившуюся должность главы ФГУП главного технолога "КАМАЗа" Федора Назарова. Близкий к "КАМАЗу" собеседник "Коммерсанта" подтверждает, что кандидатура Назарова рассматривалась на пост главы "НАМИ". Издание напоминает, что в начале года в отрасли говорили о возможной передаче "КАМАЗу" проекта Aurus, которым занимались в НАМИ, но этого не произошло.

Во ФГУПе не стали подтверждать или опровергать информацию о том, что Гайсин покидает должность, сославшись на отсутствие приказа. Топ-менеджер возглавлял НАМИ с 2016 г., этим летом с ним был подписан очередной контракт.

Гайсин – выходец с УАЗа (там он завершил карьеру на позиции главного конструктора), затем работал на "АвтоВАЗе", в "Соллерсе" и "Форд Соллерс Холдинге" на "руководящих должностях, связанных с научно-исследовательской и опытно-конструкторской деятельностью". В сентябре Гайсин вошел в совет директоров "Соллерса". В НАМИ он занимался, в том числе, созданием и выпуском автомобиля Aurus.

Проект "Единая модульная платформа" ("Кортеж") реализуется с 2013 года по заказу Минпромторга. Исходно на него было выделено 12,4 млрд рублей, предполагалось создание лимузина для президента РФ и машин сопровождения. Владимир Путин в мае 2018 года впервые использовал лимузин на церемонии своей очередной инаугурации. Площадка НАМИ позволяет выпустить до 200 машин в год, за все время на этой базе выпущено менее 150.

НАМИ в течение года аккумулировал активы ушедших из РФ иностранных автопроизводителей Renault и Nissan. Институту была передана контролирующая доля Renault в "АвтоВАЗе" и завод Nissan в Санкт-Петербурге.