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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:36

Китайская JD.com уменьшит зарплаты руководителей на 10-20%

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Китайский онлайн-ритейлер JD.com Inc. с 2023 года уменьшит зарплаты руководителей на 10-20% для того, чтобы повысить выплаты обычным сотрудникам.

Сокращение зарплат затронет примерно 2000 человек, сообщила компания. Наиболее сильно зарплаты будут урезаны у высокооплачиваемых менеджеров.

Если финансовые показатели компании вернутся к высоким темпам роста в следующие два года, зарплаты руководства могут вернуть на прежний уровень.

JD.com также сообщила, что создаст фонд обеспечения жильем сотрудников компании объемом 10 млрд юаней ($1,40 млрд). Основатель JD.com, китайский миллиардер Ричард Лю Цяндун выделит в этот фонд 100 млн юаней из собственных средств. Кроме того, компания планирует расширить покрытие социальной страховки для сотрудников и наемных рабочих.

Ритейлер принимает эти меры после того, как лидер КНР Си Цзиньпин на Деловом саммите АТЕС в Таиланде повторил, что стратегическая цель Китая - добиться "всеобщего процветания" и более справедливого распределения национального богатства.

С начала 2022 года рыночная капитализация JD.com упала на 28%.

Китай JD.com Ричард Лю Чяндун
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