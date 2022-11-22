"Росатом" с начала 2022 года заключил 12 новых урановых контрактов

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Госкорпорация "Росатом" заключила в этом году 12 новых контрактов на поставки урановой продукции, сообщил журналистам первый замглавы компании Кирилл Комаров.

"С начала 2022 года мы заключили двенадцать новых контрактов на разные поставки разной урановой продукции с заказчиками из семи стран мира", - сказал он.

Ранее издание Trading Economics в ноябре отмечало невысокую активность на рынке урана осенью 2022 г., так как крупные энергокомпании заключили долгосрочные контракты в начале 2022 г., чтобы избежать волатильности на фоне возможных санкции в отношении российского урана.

Британский инвестфонд Yellow Cake (специализируется на покупке и хранении концентрата закиси-окиси урана) в своем отчете также отмечал, что общий объем сделок на рынке урана в 2022 г. существенно сократился - на конец сентября 2022 г. он составил 47,1 млн фунтов по сравнению с 75,4 млн фунтов за аналогичный период годом ранее.

В Yellow Cake тогда привели данные аналитической компании UxC, согласно которым объемы долгосрочных контрактов на уран на конец сентября 2022 г. увеличились до 80 млн фунтов по сравнению с 53 млн фунтов годом ранее. По мнению аналитиков, эпоха чрезмерных запасов урана осталась позади.