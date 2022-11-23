Производитель украшений Sokolov в декабре соберет заявки на дебютный выпуск облигаций

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - АО "Ювелит" (производитель украшений под брендом Sokolov) планирует в декабре провести сбор заявок на дебютный 3-летний выпуск облигаций серии 001Р-01 объемом не менее 3 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентир ставки 1-го купона будет определен позднее, купоны квартальные.

Организаторами выступят Газпромбанк и Московский кредитный банк.

Минимальная заявка составит 1,4 млн рублей.

По выпуску будет предусмотрен ковенантный пакет.

В начале ноября "Московская биржа" зарегистрировала программу облигаций компании объемом до 30 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок до 10 лет.

В среду АКРА присвоило компании-эмитенту рейтинг BBB+(RU) со стабильным прогнозом, в релизе агентства сообщалось о планах выхода на долговой рынок.

"Ювелит" – один из крупнейших российских производителей ювелирных изделий под брендом Sokolov. Компания реализует свою продукцию как по оптовым каналам, так и через собственную розничную сеть, насчитывающую более 330 магазинов.