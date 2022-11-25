После ухода глобальных ювелирных брендов из России Sokolov ждет роста выручки на 36%

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Производитель и продавец ювелирных изделий Sokolov ожидает 36%-го роста чистой выручки в 2023 году, до 38,2 млрд рублей, говорится в презентации компании. Одним из факторов роста выручки назван уход глобальных ювелирных брендов с российского рынка и вызванное этим высвобождение ниш.

В 2022 году ритейлер также прогнозирует рост выручки на 36%, до 28 млрд рублей, с 20,5 млрд рублей в 2021 году, хотя объемы производства как золотых, так и серебряных изделий упадут (в частности, золотых изделий - с 6 до 4,3 т).

Российский ювелирный рынок за девять месяцев 2022 года сократился на 6% по сравнению с аналогичным показателем за 2021 год, что связано с общеэкономической ситуацией и уходом с рынка ряда международных брендов, объяснял Sokolov 1 ноября. Средний чек при этом вырос на 16% и достиг 6 414 рублей.

В 2024 году Sokolov прогнозирует рост выручки до 50,4 млрд рублей (на 32% г/г), в 2025 году - до 59,3 млрд рублей (на 18%). Объем производства золотых изделий в 2023 году вырастет на 32% г/г, до 5,7 т, в 2024 году - до 6,4 т.

Sokolov ожидает роста доли e-com в продажах с 19% в 2021 году до 35% в 2024 году, а также увеличения доли повторных покупок, что является еще одним драйвером роста выручки.

За шесть месяцев 2022 года компания вышла на положительный денежный поток после отрицательного в 2020 и 2021 годах. Free cash flow составил 0,7 млрд рублей против отрицательного в 2,8 млрд рублей за 2021 год.

Показатель net debt/EBITDA по итогам шести месяцев 2022 года снизился до 2,2x c 6,1x в 2021 году. Чистый долг составляет 6,66 млрд рублей (по итогам 2021 г был на уровне 7,53 млрд рублей).

За счет привлечения долговых средств компания планирует финансировать дальнейшее расширение бизнеса в 2023-2024 годах.

К 2024 году число магазинов собственной розничной сети вырастет до 1486 с 336 по итогам 2022 года, из них 167 будут находиться в Москве и Московской области, 63 - в Санкт-Петербурге.

Компания ориентируется также на рост спроса и доли серебра в продажах. Сейчас на украшения из серебра приходится 34% выручки Sokolov по стоимости, 66% занимают золотые изделия.

Производитель и продавец ювелирных изделий Sokolov - лидер российского ювелирного рынка по объемам производства по данным Пробирной палаты. Sokolov также является лидером продаж в категории ювелирных украшений на Wildberries, OZON, Yandex Market и СберМаркет. В холдинг входит собственное производство полного цикла (АО "Ювелит") и дистрибуторы (АО "Лакса Трейдинг", работающее с оптом и маркетплейсами, и ООО "СВ Ритейл", отвечающее за e-com и розницу).