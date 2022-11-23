Спад промпроизводства в РФ в октябре составил 2,6%

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Спад промпроизводства в РФ в октябре 2022 года составил 2,6% в годовом сравнении после снижения на 3,1% в сентябре, на 0,1% в августе, на 0,5% в июле, на 2,4% в июне и в мае, на 2,6% в апреле, соответствующие данные опубликовал в среду Росстат.

За январь-октябрь 2022 года промышленность РФ выросла на 0,1% (за счет высокого роста в I квартале - на 5,1% в годовом выражении, во II квартале спад был на 2,5%, в III квартале снижение на 1,3%).

Данные по промышленности в октябре оказались лучше ожиданий экономистов. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом", предусматривал спад промпроизводства в РФ в октябре на 3,5%.

С исключением сезонного и календарного факторов в октябре 2022 года, по оценке Росстата, промышленность выросла на 0,7% после снижения на 0,5% в сентябре, снижения на 0,9% в августе, роста на 1,2% в июле и нулевой динамики в июне.

В октябре 2022 года замедлилось снижение в обрабатывающих отраслях - до 2,4% в годовом сравнении с 4,0% в сентябре (за 10 месяцев в обработке снижение на 0,7%).

В добывающем секторе в октябре был зафиксирован спад на 2,7% в годовом выражении после снижения на 1,8% в сентябре (за 10 месяцев - рост на 1,4%). В частности, в октябре 2022 года объемы добычи нефти и газа сократились по сравнению с октябрем 2021 года на 3,4%, добыча угля - на 3,3%, добыча металлических руд - на 7,0%.

В сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром, кондиционированием воздуха снижение в октябре составило 2,4% после уменьшения на 1,5% в сентябре (за 10 месяцев нулевой прирост).

В сфере водоснабжения; водоотведения, организации сбора и утилизации отходов спад в октябре составил 7,4% после падения на 7,5% в сентябре (за 10 месяцев - снижение на 5,7%).

В октябре 2022 года снижение объема выпуска продукции наблюдалось в следующих отраслях (по сравнению с октябрем 2021 года): производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов - 45,2%, обработка древесины - 19,7%, производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях - 8,5%, производство текстильных изделий - 9,5%, производство прочих транспортных средств и оборудования (включая авиационную технику, судостроение и т.д.) - 8,3%, производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки (в том числе станкостроение, выпуск металлургического, горнодобывающего оборудования, сельскохозяйственной техники и т.п.) - 6,6%, химиндустрия - 6,6% и производство резиновых и пластмассовых изделий - 2,1%, ремонт и монтаж машин и оборудования - 5,6%, производство прочей неметаллической минеральной продукции - 5,5%, металлургическое производство - 2,4%.

Максимальный рост объемов производства в октябре 2022 года продемонстрировали (по сравнению с октябрем 2021 года): производство компьютеров и их комплектующих, а также компьютерной периферии, электронных и оптических изделий - 18,3%, производство одежды - 11,9%, производство готовых металлических изделий (кроме машин и оборудования) - 4,7%.

Минэкономразвития прогнозирует снижение промпроизводства в РФ в 2022 году на 1,8% и на 1,3% в 2023 году.

Опрошенные "Интерфаксом" аналитики в начале ноября оценивали возможное сокращение промпроизводства в РФ в 2022 году на уровне 1,4%, в 2023 году ожидали продолжение снижения - на 1,6%.