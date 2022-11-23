Выпуск золота в РФ в октябре вырос на 19,1%

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Россия в октябре 2022 года увеличила производство золота (необработанного или полуобработанного, или в виде порошка) по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года на 19,1%, сообщил Росстат.

По сравнению с сентябрем текущего года показатель вырос на 3,3%.

В общей сложности по итогам 10 месяцев года объем производства золота оказался на 1,1% больше результатов соответствующего периода прошлого года.

Абсолютных показателей по производству золота Росстат не публикует.