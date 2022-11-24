Госдума упростила валютное регулирование при факторинге

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении поправку в закон о валютном регулировании, которая упрощает механизм валютного контроля при проведении операций факторинга.

Поправка была внесена на прошлой неделе ко второму чтению законопроекта №91894-8.

"Замысел простой - можно рассчитываться с фактором (финансовым агентом - ИФ) в той валюте, в которой он рассчитался с поставщиком товара", - объяснял ранее председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Ранее Ассоциация факторинговых компаний предложила внести поправки, разрешающие расчеты за поставки импорта в страну в валюте контракта между импортером и фактором. По действующему законодательству, расчеты между резидентами России по общему требованию возможны только в рублях.

Закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.