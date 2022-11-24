Страховщики выступили против отмены классификации медпомощи как медуслуги

Они также против вывода ОМС из-под действия закона о защите прав потребителей

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Страховщики, работающие в сегменте обязательного медицинского страхования, и Всероссийский союз страховщиков не поддерживают предложение исключить из сферы действия Закона о защите прав потребителей услуг, оказываемых населению по линии ОМС, предложенную Национальной медицинской палатой.

Об этом на на круглом столе в рамках Всероссийского конгресса пациентов сообщил участник рабочей группы ВСС Алексей Старченко.

"Мы выступаем категорически против этой инициативы. Даже сам факт ее рассмотрения в закрытом режиме Нацмедпалатой и Минздравом в отсутствие мнения пациентского сообщества наносит урон нашему пациентскому движению", - заявил он.

Старченко напомнил, что Конституция содержит положение, по которому "принятие законов, умаляющих права граждан, которые уже на сегодняшний момент существуют, не допускается".

Нацпроекты в области здравоохранения "должны быть построены вокруг человека, учитывать его права и свободы, а любое посягательство на пациентские права будет рассматриваться нами как контрпродуктивные и неприемлемые решения", сказал он.

Председатель координационного совета общественной организации "Движение против рака" Николай Дронов назвал упомянутые инициативы "дикими и контрпродуктивными" и выразил надежду, что они не пройдут.

Движение, которое он представляет, скоро подготовит вместе с Всероссийским союзом пациентов (ВСП) ряд законодательных инициатив, которые позволят представителям пациентских организаций усилить позиции по отстаиванию прав пациентов в судах. "Нам не хватает процессуальных возможностей по защите прав пациентов в судах", - констатировал Дронов.

Вице-президент ВСС Дмитрий Кузнецов пояснил "Интерфаксу", что страховое сообщество выступило против инициативы исключения медуслуг из сферы закона о защите прав потребителей не только потому, что это ущемляет права пациентов, но и потому, что инициатива ухудшает положение врачей.

"Сегодняшние подходы в анализе качества медпомощи страховщиками ОМС основаны на статистике и учете таких услуг. Кроме того, последствия такого исключения чреваты негативными последствиями для самих врачей", - сказал он.

Споры об ответственности за неправильно оказанную медуслугу лежат как в гражданско-правовой плоскости, когда за признанные судами ошибки на медорганизации налагаются штрафы, так и в плоскости уголовного права. Не исключено, что при отсутствии классификации медпомощи как медуслуги, рассмотрение споров о врачебных ошибках в большей степени сместится в сферу рассмотрения уголовных дел, допускает Кузнецов. "Речь идет не о простой смене названия медуслуга на медпомощь. В любом случае предложения, имеющие серьезные общественные последствия, должны всесторонне и широко обсуждаться", - считает он.

В защите прав пациентов существуют гражданские формы защиты и уголовные формы защиты, напомнил Старченко. Страховые медицинские организации в русле защиты прав застрахованных выполняют функцию экспертизы качества медицинской помощи - это служит доказательством в суде, которое можно использовать пациентам в защиту своих прав.

"Мы видим, что приблизительно 10-12% медицинской помощи оказывается ненадлежащего качества, следовательно, эти пациенты гипотетически имеют право заявить о своих правах на компенсацию ущерба как в досудебном, так и в судебном порядке. В настоящее время разработана целая группа законодательных актов, в том числе Гражданский Кодекс, закон о защите прав потребителей, а также Трудовой кодекс, которые четко устанавливают возможности компенсации морального и материального вреда, в том числе в денежной форме. Подача исков за страхованных лиц (пациентов) может осуществляться не только к медицинским организациям на возмещение морального вреда, но, в том числе и государственным органам - федеральному и территориальным фондам ОМС, пояснил Старченко.

По его данным, в среднем суммы, присуждаемые судами в качестве компенсации морального вреда пациентам, невелики. "Они определяются в процентах от суммы искового требования и могут составлять 0,02-0,018%. В этой связи говорить о том, что страховые компании и пациенты демонстрируют какой-то пациентский экстремизм, было бы неправильно", - отметил он. В то же время в ряде тяжелых случаев, когда речь идет, допустим, о моральном вреде в связи со смертью новорожденного из-за врачебной ошибки, присужденный судами размер компенсаций может составлять 5 млн и даже 15 млн рублей, привел примеры эксперт. В ряде случаев экспертное участие страховщиков ОМС в подготовке материалов к судебным заседаниям позволяет увеличить размер требований пациентов, чьи права были нарушены.

По статистике ведущей в сегменте ОМС страховой компании "СОГАЗ-Мед", 99% конфликтных ситуаций, связанных с претензиями пациентов по поводу оказания медпомощи, разрешаются в досудебном порядке