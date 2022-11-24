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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:33

Путин предупредил о тяжелых последствиях ограничения цен на нефть из РФ

Путин предупредил о тяжелых последствиях ограничения цен на нефть из РФ
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с премьером Ирака Мухаммедом Судани заявил о возможных тяжелых негативных последствиях для глобального рынка энергоресурсов в связи с попытками стран Запада ввести ограничения на цену российской нефти.

"С обеих сторон дана положительная оценка совместной с участием России и Ирака работе в рамках "ОПЕК плюс", позволяющей обеспечивать стабильность мирового нефтяного рынка", - сообщила пресс-служба Кремля.

"Затрагивалась также ситуация в связи с попытками ряда западных стран ввести ограничения на стоимость нефтяного сырья из России. Владимир Путин подчеркнул, что подобные действия противоречат принципам рыночных отношений и с высокой вероятностью приведут к тяжелым последствиям для глобального рынка энергоресурсов", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что в ходе беседы "констатирован традиционно дружественный и конструктивный характер российско-иракского сотрудничества, выражен обоюдный настрой на его дальнейшее поступательное развитие в различных областях". Особое внимание уделено перспективам расширения торгово-экономических связей.

"При обмене мнениями в связи с эскалацией напряженности на севере Ирака президент России высказался за решение возникающих вопросов политико-дипломатическими средствами", - отмечает пресс-служба.

По ее данным, условлено о продолжении контактов на различных уровнях.

Владимир Путин Ирак
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