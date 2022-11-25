Отбор газа из хранилищ в Европе замедлился из-за потепления

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Интенсивность расходования газа из подземных хранилищ Европы несколько сократилась из-за более мягкой погоды, которая сохранится в регионе до конца недели. Однако с началом следующей ожидается новое понижение температуры.

Заявка на транзит российского газа через территорию Украины - на уровне предыдущих дней и месяцев.

Украинский транзит

"Оператор ГТС Украины" принял от "Газпрома" заявку на транзит на пятницу в объеме 42,4 млн куб. м, сообщила украинская компания. Показатель в четверг был таким же. Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в ГТС страны - газоизмерительной станции "Суджа". По коридору через ГИС "Сохрановка" заявка не принята.

ОГТСУ объявил форс-мажор приема газа для транзита через "Сохрановку", так как якобы не может осуществлять оперативно-технологический контроль за компрессорной станцией "Новопсков". Маршрут через "Сохрановку" обеспечивал транзит более 30 млн куб. м в сутки. Российский концерн считает, что не существует оснований для форс-мажора, как нет и препятствий для продолжения работы в прежнем режиме.

Новым риском для украинского транзита стал запущенный в сентябре виртуальный реверс из Молдавии на Украину. Результат этих действий в "Газпроме" называют "оседанием" на Украине российского газа, предназначенного для поставки молдавским потребителям". При сохранении транзитного дисбаланса "Газпром" обещает с 28 ноября начать сокращение подачи газа в объеме суточной недопоставки.

Европейский рынок

После очень теплого октября в ноябре погода в Европе складывается на уровне климатической нормы. Средняя температура за месяц лишь на градус выше показателей ноября прошлого года (в октябре было теплее на три градуса). При этом всю вторую половину месяца температура воздуха значительно холоднее, чем ранее.

Контракт с поставкой "на день вперед" (на четверг) на хабе TTF в Нидерландах закрылся на уровне $1281 за тысячу кубометров, декабрьский фьючерс стоит $1319.

Вслед за европейскими выросли и цены в Азии. Ближайший контракт - январский фьючерс на индекс JKM Platts (Japan Korea Marker; отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) - достиг $1111.

Выработка электроэнергии за счет ветроустановок в Европе за четыре дня текущей недели обеспечила 20% европейского энергобаланса при среднем показателе 19% за прошлую неделю, сообщает ассоциация WindEurope. Но в четверг вклад ветряков упал до 16%.

Газопровод "Северный поток" полностью остановлен из-за ряда санкционных проблем с обслуживанием оборудования. В сентябре были взорваны две нитки первого "Северного потока" и одна "Северного потока 2" вблизи датского острова Борнхольм.

Запасы газа в Европе

Европа начала и наращивает интенсивность расходования газа из своих хранилищ. Текущий уровень запасов снизился до 94,38% - это на 9,5 процентных пункта выше среднего показателя на ту же дату за последние пять лет.

За газовые сутки 23 ноября запасы "похудели" на 0,17 процентных пунктов после 0,23 пункта 22 ноября (пока это был максимальный показатель с начала сезона отбора).

Однако в "Газпроме" предупреждают, что "нагрузка на ПХГ Европы будет выше, чем в предыдущие годы в связи с изменившимися логистикой и источниками газоснабжения европейского рынка".

Начало сезона отбора (14 ноября) в этом году - самое позднее за историю наблюдений GIE (с 2011 года). Предыдущий наиболее поздний отбор был зафиксирован в 2013 году (резервы начали уменьшаться 4 ноября).

В ответ на понижение температуры увеличили объем регазификации европейские терминалы по приему СПГ. С начала ноября коэффициент использования их мощностей составляет 67% при том, что в среднем за октябрь было 60%.

Запасы в США

Состояние запасов газа в ПХГ США имеет все большее значение для мирового рынка. Страна активно наращивает экспорт газа (прежде всего в Европу), а добыча растет меньшими темпами.

Подземные хранилища в США, как и в Европе, перешли к отбору. За очередную отчетную неделю (закончилась 18 ноября) из ПХГ было изъято 2,3 млрд куб. м газа, что несколько превышает обычные для этого времени темпы.

Текущий уровень резервов составляет около 74%, что на 1% ниже среднего показателя за последние пять лет, сообщает управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США. Это существенно меньше резервов в ПХГ Европы и России.

Сейчас в EIA ожидают, что текущей зимой запасы в ПХГ сократятся на 60 млрд куб. м (средний показатель за последние пять лет). На конец марта объемы природного газа в хранилищах будут составлять 40 млрд куб. м, что на 8% ниже среднего уровня за пять лет.