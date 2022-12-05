Поставки Tesla с завода в Шанхае в ноябре превысили 100 тысяч машин

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - В ноябре 2022 года поставки с шанхайского завода Tesla составили 100 291 электрокар, это рекордный показатель, показали данные Китайской ассоциации пассажирских автомобилей (CPCA). Их приводит агентство "Синьхуа".

В октябре отгрузки с завода составили 71 704 машин. В ноябре 2021 года показатель составил 52 859 электрокаров.

По данным CPCA, в январе-ноябре поставки Tesla превысили 650 тысяч машин. За аналогичный период 2021 года показатель составлял 484,13 тысячи. Уровень локализации производства на шанхайском заводе превышает 95%.

Как заявил глава CPCA Цуй Дуншу, ожидается, что по итогам 2022 года компания поставит более 750 тысяч электромобилей.

Он также сообщил, что в целом в Китае в январе-ноябре продажи автомобилей на новых источниках энергии (NEV) превысили показатель 5,7 млн штук, а в целом за год, вероятно, составят 6,5 млн.