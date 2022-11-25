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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:47

"Газпром нефть" увеличила объем размещения до 30 млрд рублей

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - ПАО "Газпром нефть" увеличило объем размещения 3-летних облигаций серии 003P-05R с не менее 20 млрд до 30 млрд рублей, установило финальный ориентир ставки 1-го купона на уровне 9,00% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 9,31% годовых. Купоны квартальные. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составляет не выше 9,15% годовых, в ходе маркетинга он один раз снижался.

Сбор заявок проходит 25 ноября с 11:00 до 15:00 по Москве.

Организаторами выступают Газпромбанк, ВБРР, банк "ДОМ.РФ", Московский кредитный банк, БК "Регион" и РСХБ.

Техразмещение состоится не позднее 6 декабря.

В последний раз компания выходила на долговой рынок в декабре 2020 года, разместив тогда выпуск 4-летних облигаций на 20 млрд рублей по ставке 4,75% годовых.

В настоящее время в обращении находится 9 выпусков биржевых бондов компании на 140 млрд рублей.

Газпром нефть
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