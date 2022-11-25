Долги американцев по кредитным картам достигли рекордных $866 млрд в III квартале

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Объем задолженности американцев по банковским картам в третьем квартале достиг рекордных $866 млрд, что на 19% превышает показатель годом ранее. Об этом сообщается в отчете кредитного агентства TransUnion.

Эти данные указывают на то, что люди прибегают к кредитным картам и необеспеченным кредитам для того, чтобы справиться с высокой инфляцией на фоне повышения стоимости заимствований и рисков возникновения рецессии в экономике США, отмечает MarketWatch.

"Вероятно, мы увидим дальнейший рост использования кредитных карт, поскольку повышение процентных ставок и инфляция продолжают оказывать давление на потребителей", - заявил старший вице-президент TransUnion Пол Зигфрид.

Средняя задолженность в расчете на человека достигла $5474, что на 12,7% больше, чем год назад.

По данным Bankrate, средняя ставка по кредитным картам находится на рекордно высоком уровне в 18,94% годовых.