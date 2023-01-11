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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:42

Долги американских домохозяйств выросли в 2022 году на 7,65% и превысили $16 трлн

Долги американских домохозяйств выросли в 2022 году на 7,65% и превысили $16 трлн
Фото: Igor Golovniov/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - В 2022 году суммарный долг американских домохозяйств увеличился на 7,65% по сравнению с предыдущим голом и достиг $16,5 трлн, сообщило издание The Hill со ссылкой на исследование финансовой компании NerdWallet.

Среднестатистическое домохозяйство в прошлом году задолжало около $222 тысяч по ипотеке, $17 тысяч по кредитным картам, а также $29 тысяч по автокредитам. При этом, суммарный долг по кредитным картам вырос до $460 млрд.

Эксперт NerdWallet по кредитным картам Сара Ратнер заявил: "Часто говорят, что задолженность по кредитным картам является результатом легкомысленных трат, но для многих американцев - это просто неправда".

Она пояснила: "Потребители чувствуют давление более высоких цен и процентных ставок, а зарплаты просто не поспевают за ними. Это вынуждает многих принимать трудные решения, например, залезать в долги, чтобы оплатить предметы первой необходимости".

Согласно исследованию, средний доход домохозяйства в прошлом году вырос на 4%, в то время как общая стоимость жизни - на 8%.

США
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