Мировые эксперты отмечают, что инфляция в мире достигла пика и будет ослабевать

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Инфляционное давление в мире, судя по ряду важных индикаторов, достигло пика, и темпы роста цен в ближайшие месяцы будут ослабевать.

Цены производителей, стоимость сырьевых товаров и ставки фрахта, а также инфляционные ожидания, начали опускаться с недавних рекордов, пишет газета Financial Times.

По мнению экономистов, поступающие статданные позволяют предположить, что проблемы в цепочках поставок смягчаются, и это повышает вероятность ослабления инфляции, что станет позитивным сигналом для мировых центробанков, резко ужесточивших политику для сдерживания роста цен.

"Инфляция, вероятно, достигла своего пика, - отмечает главный экономист Moody's Analytics Марк Занди. - Ослабление ценового давления и проблем в каналах снабжения предвещают скорое замедление темпов подъема цен".

По оценкам Moody's, глобальная инфляция достигла рекордных 12,1% в октябре. Эксперты агентства считают, что это будет пиком роста потребительских цен, говорит Занди.

В ряде развивающихся стран, включая Бразилию, Таиланд и Чили, темпы инфляции уже прошли свой пик и начали ослабевать, отмечает Capital Economics.

В развитых странах также наблюдается снижение инфляционного давления. Так, в Германии цены производителей в октябре опустились на 4,2% по сравнению с предыдущим месяцем. В США и Великобритании рост цен производителей в годовом выражении замедляется с лета текущего года.

Практически все страны G20, опубликовавшие данные за октябрь, зафиксировали замедление темпов увеличения цен производителей в годовом выражении.

Главный экономист по мировым рынкам Capital Economics Дженнифер Маккаун прогнозирует, что глобальная инфляция начнет замедляться в следующем году на фоне снижения стоимости сырьевых товаров в связи с сокращением спроса. Кроме того, цены на энергоресурсы, по ее мнению, начнут выравниваться в 2023 году.

"По нашим оценкам, изменение стоимости продуктов питания и энергоносителей позволит опустить темпы роста потребительских цен примерно на 3 процентных пункта (п.п.) в следующие шесть месяцев", - говорит Маккаун.

Индекс продовольственных цен ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН) в октябре снизился на 0,4% по сравнению с сентябрем и был лишь на 1,9% выше того же месяца прошлого года.

Цена газа на площадке TTF в Нидерландах опустилась ниже 130 евро за МВт.ч., тогда как в августе она достигала 311 евро за МВт.ч.

Некоторые эксперты, однако, предупреждают, что цены на сырьевые товары могут вновь пойти вверх, если китайская экономика начнет быстро восстанавливаться, а Россия еще больше сократит экспорт в ответ на западные санкции.

"Нефтяной рынок сохранит высокую чувствительность к потенциальной нехватке предложения, и приближающееся вступление в силу эмбарго на поставки российской нефти в страны Евросоюза будет поддерживать инфляционное давление в Европе", - отмечает аналитик Hargreaves Lansdown Сюзанна Стритер.