Оценка инфляции в еврозоне в октябре пересмотрена до 10,6% с 10,7%

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Потребительские цены в еврозоне в октябре увеличились на 10,6% в годовом выражении. Об этом свидетельствуют окончательные данные Статистического управления Европейского союза.

Показатель был пересмотрен по сравнению с 10,7%, объявленными ранее. Аналитики не ожидали пересмотра, пишет Trading Economics.

Инфляция, несмотря на пересмотр с понижением, по-прежнему является рекордной с начала расчета данных.

Темпы подъема потребительских цен в блоке ускорились по сравнению с 9,9% в сентябре.