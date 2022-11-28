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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:02

Топливный оператор "Домодедово" намерен в декабре провести сбор заявок на облигации объемом от 4 млрд руб.

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - ООО "Домодедово Фьюэл Фасилитис" (топливный оператор аэропорта "Домодедово", 100% дочернее общество DME Limited) планирует в декабре провести сбор заявок на 3-летние облигации объемом не менее 4 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Организаторами выступят Газпромбанк и Росбанк.

Ориентир ставки 1-го купона будет объявлен позднее.

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Домодедово Фьюэл Фасилитис
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