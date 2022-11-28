Segezha получила право на льготный ввоз оборудования для модернизации Онежского ЛДК

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Segezha Group сможет воспользоваться льготами при ввозе оборудования для модернизации Онежского лесопильно-деревообрабатывающего комбината (ЛДК), предусмотренными для приоритетных инвестпроектов.

Как следует из распоряжения правительства РФ, размещенного на официальном портале информации, проект модернизации Онежского ЛДК в Архангельской области включен в перечень инвестиционных проектов, соответствующих приоритетным видам деятельности. Наряду с ЛДК в список попали создание производства березовой фанеры ООО "Плитвуд" в Вологодской области, запуск производства корпусов для гусеничных машин ООО "Липецкий механический завод" и развитие механообрабатывающего производства АО "Невский завод".

Segezha реализует проект по модернизации Онежского ЛДК стоимостью 5,5 млрд рублей с 2021 года. Проект предусматривает замену оборудования на лесопильном комплексе (мощность по распилу 48 тыс. куб. м) и запуск нового пеллетного производства (мощность 30 тыс. тонн продукции в год). После реализации проекта Segezha рассчитывает нарастить производственные мощности ЛДК на 20%, а также снизить себестоимость выпускаемой продукции на 30%.

Компания планировала завершить проект в 2024 году, однако осенью этого года менеджмент компании, представляя результаты за шесть месяцев 2022 года, заявлял, что реализация ряда проектов, в том числе модернизации Онежского ЛДК, "немного замедлена" в связи с ограничениями, связанными с логистикой и поставкой оборудования.